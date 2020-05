Jesús Vázquez celebra la fase 1 con cocina, musicón y responsabilidad

Jesús Vázquez está pasando esta cuarentena junto a su marido Roberto Cortés, tal y como estamos pudiendo ver en su cuenta de Instagram. Un perfil oficial en el que la pareja sigue compartiendo los momentos más divertidos de su convivencia de 24 horas al día, 7 días a la semana.

El presentador ha recibido la noticia del avance a la fase 1 de Madrid con mucha alegría repitiendo un vídeo en el que vuelve a lucir peluca, en este caso rubia, y en el que transmite optimismo y felicidad con "cocina y musicón".

Pero más allá de darnos un poco de envidia con su arroz con tomate y huevos fritos (que mojados con pan recién hecho tienen que estar espectacular) Jesús Vázquez también ha pedido responsabilidad a todos.

Ver esta publicación en Instagram Entre las flores 😄🌺🌸🌼❤️ Una publicación compartida de Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) el 20 May, 2020 a las 12:47 PDT

"Lo que más me gustaría del mundo es poder ir al pueblo❤️🌺🌸🌼aunque no lo haré hasta que pueda ir con total seguridad 💪😷no olvido que el virus sigue ahí y hay que ser responsable para no regresar a la pesadilla de muertes, encierro y pérdidas de empleo que hemos vivido🙁Ya nos queda menos🙏💪😷❤️" escribía el rostro televisivo en uno de sus últimos post de Instagram.

Esperanza y normalidad que para Jesús Vázquez no es difícil de encontrar: "Volver a la normalidad no es tan difícil, tan solo hay que: llevar mascarilla, mantener la distancia social y desinfectarse las manos a menudo. Solo lo conseguiremos siendo responsables 🙏😷💪".