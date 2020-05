Coleccionistas de Super Mario, Baby Yoda, Harry Potter... ¡Feliz día del Orgullo Friki!

Las principales marcas de la juguetera Mattel han aprovechado la ocasión de la celebración del Día del Orgullo Friki para aprovechan la ocasión para presentarnos sus licencias de las famosas sagas de Star Wars, Harry Potter, Masters del Universo, Pokémon o Super Mario, entre otras

Como cada año, los fans de Star Wars, Juego de Tronos, Pokémon y Masters del Universo, entre otros, celebran hoy, día 25 de mayo, el Día del Orgullo Friki. Coincidiendo con el día en el que se estrenó en los cines Una nueva esperanza en 1977, la primera entrega de la saga Star Wars, los amantes de la ciencia ficción, la fantasía, los cómics, los videojuegos y el manga reivindican hoy, muy orgullosos, su afición por estos temas.

En un día tan señalado para esta comunidad, ya se ha vuelto tradición que, los fieles seguidores y amantes de la cultura "friki" salgan a la calle, en ocasiones vestidos de sus personajes favoritos, y griten con orgullo: ¡Soy un friki!, que además ahora está de moda.

Debido al contexto actual, y teniendo en cuenta que este año no se podrá celebrar el día como se merece, Mattel ha decidido acompañar a los seguidores y fans del movimiento geek para que disfruten del Día del Orgullo Friki recorriendo la Bat-Cueva, yendo a visitar a Hagrid en Hogwarts o enfrentándote a Darth Vader, entre muchas otros momentos y personajes, con los increíbles muñecos y figuras de sus sagas favoritas sin necesidad de salir a la calle.

Para los fans de Star Wars, Hot Wheels lanza la colección Star Wars. Los fans de Star Wars podrán retarse como nunca antes con los vehículos Hot Wheels inspirados en los personajes heroicos de la saga, haciendo parada en El despertar de la fuerza o el Episodio VII, entre otros. Dicen que solo sus seguidores de verdad pueden conseguir identificar a cuál pertenece cada coche a simple vista.

También se lanza Barbie colección Star Wars. Inspirado en el arte conceptual original de las películas, la colección star wars x barbie reinventa personajes icónicos a través de un exclusivo filtro de alta costura. Esta colaboración entre Barbie y Star Wars es un homenaje a Star Wars: Una nueva esperanza.

Los fans de la saga no podrán resistirse al encanto de los Yoga de 50 años con este adorable peluche de 28 cm conocido popularmente como Baby Yoda. Aunque parezca un bebé, los fans se refieren a esta criatura como El Niño. Este entrañable peluche de Star Wars está inspirado en la serie de acción de Disney+ El Mandaloriano.

Para los fans DC Universe y la Liga de la Justicia, Hot Wheels presenta colecciones de Batman, Wonder Woman y Liga de la Justicia. A qué fan de DC no le cuesta elegir entre Batman, el rey de las sombras, la mujer más poderosa de este universo, Wonder Woman, o el mítico equipo que forma la Liga de la Justicia. A Hot Wheels también le costó y por eso optó por hacer colecciones especiales conmemorando a todos estos maravillosos personajes.

Desde la Cárcel de Gotham hasta el Bat-Robot Transformable de Imaginext, los niños a partir de 3 años pueden adentrarse en uno de los mundos más populares y queridos, el de Batman. Los niños pueden dejar volar su imaginación y recrear sus propias aventuras gracias a estos míticos juguetes y a los efectos sorpresa de Imaginext. ¡Adentrarse en el mundo de DC e Imaginext, y descubrir tus héroes y villanos favoritos, como Superman o Joker, nunca había sido tan divertido!

Para los fans de Marvel, Hot Wheels tiene las colecciones Marvel Thor: Ragnarok y Spiderman. Hay una diferencia abismal entre Thor y Spiderman, pero ambos son igual de queridos por sus fans, cada uno con sus peculiaridades. Hot Wheels ha trabajado con mimo para conseguir retratar a estos superhéroes tan particulares en sus coches con dos colecciones únicas.

Para los fans de Masters of the Universe tendrán el juego de bloques de construcción de Mega Construx para construir el castillo de Grayskull de Masters of the Universe. Conviértete en un guerrero con los bloques de construcción de la famosa fortaleza de Eternia y revela sus secretos. Este juego de bloques de construcción se ha creado con todo lujo de detalles para ser fiel a la versión clásica: desde el ascensor funcional y las torres, hasta la sala del trono con trampilla; incluso el puente levadizo se activa con la espada de Grayskull. Esta esta gigantesca fortaleza incluye más de 3500 bloques de construcción y 6 microfiguras de acción: He-Man, Skeletor, Man-At-Arms, Beast Man, la Diosa, la Hechicera y sus armas.

También lo hay edición Juego de Tronos y de Pokémon. Ha llegado el invierno con estos bloques de construcción de Mega: construye a Daenerys y su temible dragón Drogon de Juego de Tronos, el épico enfrentamiento entre Jon Nieve y el Rey de la Noche o el Trono de Hierro. Con el juego de bloques de construcción tanto niños como fans de Pokémon podrán representar la batalla Pokémon entre sus personajes favoritos. Las figuras de estos pokémon construibles son articuladas, pulsa las piezas para activar un potente ataque de tipo planta o tipo veneno. Construye tu pokémon, prepara el terreno y comienza el combate.

Las figuras de Minecraft grandes hacen que los populares personajes de Minecraft cobren vida! Estas figuras de 21,5 cm están diseñadas con detalles fieles al famoso videojuego pixelado, conocido y adorado por todo el mundo. Steve, Alex, Zombi, Creeper, Enderman y el Zombi con armadura, tienen la cabeza, los brazos y las piernas articulados para que puedas usar tu imaginación y recrear las aventuras Minecraft inventando tus propias historias.

Ahora los niños pueden traer sus carreras de Super Mario Bros a la vida real gracias a una amplia colección de coches de Hot Wheels, que representa a personajes mucho más allá de Mario, Luigi o Peach. Tampoco tienen por qué preocuparse por perder la complejidad y el reto del juego, ya que también pueden disfrutar de una pista completa con la mítica piraña y todo.

Los seguidores de Harry Potter también estarán cuidados con el surtido de muñecos de la película. Harry Potter y todos sus amigos vuelven a Hogwart. Los pequeños fans podrán coleccionar los muñecos de Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger y Ginny Weasley, junto con los profesores más emblemáticos de Hogwarts, Dumbledore, McGonagall y Hagrid, podrán volver a Hogwarts.

Además, los fans y coleccionistas podrán revivir sus momentos favoritos de la película y crear sus propias historias llenas de magia con las figuras de Harry Potter y Cedric torneo de los tres magos.

Si prefieres un juego de mesa podrás disfrutar de Scrabble Harry Potter con el que homenajear al vocabulario único de este mundo. Incluye un glosario especial para que los jugadores encuentren las palabras mágicas que los jugadores podrán formar durante la partida. Cuando un jugador forma una palabra en un espacio Hogwarts del tablero, este tiene derecho a una carta mágica que le ayudará a conseguir más puntos. Además, hay 36 cartas mágicas que aportan aún más diversión e intriga al juego.

Forma parte de las aventuras de Jurassic World reproduciendo las rivalidades y los combates definitivos entre dinosaurios. La colección de Jurassic World rinde homenaje a las escenas, las historias y los personajes clásicos de la saga que cosechó un gran éxito de taquilla.

Acabamos el repaso con las figuras de acción de Disney de Toy Story 4. Prepárate para revivir emocionantes aventuras de Toy Story 4 con esta gran variedad de personajes. Cada figura viene adaptada a la escala de la película Woody, Buzz Lightyear, Bo Peep, Bunny, Jessie, Teni, Duke Caboom, Ducky, Slinkyy Rex están completamente articulados. Colecciónalas todas para recrear tus escenas favoritas.