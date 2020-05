Alba Carrillo confiesa que fue al psicólogo porque no quería casarse con Feliciano López

Alba Carrillo ha abierto el baúl de sus recuerdos en Viva la vida. El programa de Telecinco acaba de estrenar La escalera de las emociones, una sección que estrenó Suso y que trata de recordar los momentos del pasado de algunos de sus invitados, y este fin de semana, la modelo ha sido la elegida para hacer memoria y contar algunos de sus secretos más profundos. Así, la modelo ha confesado algunas cosas que habría cambiado y de los que se arrepiente de haber hecho.

Una de las confesiones que más llamó la atención a los televidentes fue sobre su boda con Feliciano López, celebrada en verano 2015: “Fui al psicólogo cuando Feli me pidió matrimonio porque no quería casarme, sabía que no iba a funcionar. Si hubiera dicho que no, no hubiera tenido que hacerle vivir a mi hijo la situación que vivió. Me casé porque pensé que era lo mejor para mi hijo, porque tomé una decisión y no quise echarme para atrás”, aseguraba durante la entrevista.

Además, habló de su hijo Lucas y de su relación con Fonsi Nieto, padre del niño, con quien también ha tenido más de un conflicto desde su separación. “Qué bonito tiene que ser mi hijo para que dos personas que están tan lejos, se acerquen y consensúen por él”, contaba.

Ver esta publicación en Instagram Mi tropa😍🌈🛺🦦 Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial) el 25 May, 2020 a las 3:14 PDT

Así, Alba Carrillo pensaba acerca de sus vivencias pasadas, de las veces que ha tenido que pedir perdón, perdonar a otros y perdonarse a sí misma -lo que considera "lo más difícil"-. Un camino que le ha llevado hasta la actualidad.