Todo lo que sabemos sobre el regreso de ABBA a la música

Llevamos un tiempo viviendo un regreso de muchas tendencias y grupos musicales de otras épocas. Algunos grupos han encontrado en este gusto por el pasado, la excusa perfecta para vover a resucitar a uno de los grupos más importantes de su época.

Nos tenemos que remontar a 2018 cuando ABBA anunció la intención de volver a la música. Habían pasado ya más de 35 años después de su última visita a un estudio de grabación, desde ese The visitors, su último disco que fue grabado en 1981.

Seguimos esperando el que será el primer material nuevo desde 1982 con Thank you for the music. Esa música, por supuesto, aún no se ha materializado. Ha habido pequeños adelantos de lo que está sucediendo pero aún no hay una fecha completa después de varios retrasos.

En una reciente entrevista en NME, Björn Ulvaeus, uno de los miembros de la banda sueca y el que más está trabajando para seguir manteniendo vivo el espíritu del grupo, descarta que la banda actúe en el mismo escenario, pero asegura que lanzará nueva música ants de que termine este año 2020.

“Fue tan genial”, respondió Ulvaeus cuando se le preguntó como fue volver al estudio de grabación. “Tomó como minuto y medio y de algún modo estábamos de vuelta como si hubiera sido ayer. Fue tan extraño”.

Esto se suma a las declaraciones de otro de los integrantes. A principios de año, Benny Andersson también había auniado que las nuevas canciones llegarían después del verano.

En diciembre de 2018 se tenía programado el lanzamiento de la canción I Still Have Faith on You en la BBC, a la cual seguiría Don’t Shut Me Down, pero por razones desconocidas, aún no han salido al aire.