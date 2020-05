Carlos Right homenajea al universo Harry Potter en su último tema

No queda nada para que podamos escuchar el nuevo single de Carlos Right. El ex triunfito lleva días promocionando Prisionero, su nuevo tema, en sus redes sociales. Aunque la canción salga este viernes 29 de mayo, el joven ya ha enseñado algunos avances. Por ejemplo, ya sabemos que vamos a ver una versión animada de Right en el videoclip.

“Estoy desesperado aquí atado. Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. No tengo truco ni varita pa’ hechizar. Soy prisionero, pero el bueno de Azkaban”, dice el cantante en el avance que ha compartido este lunes en su cuenta de Instagram.

Para todos aquellos y aquellas que han leído o visto las películas de Harry Potter, seguro que han reconocido el pequeño guiño del artista en esta estrofa de la canción. Azkaban es la cárcel del mundo mágico creado por J. K Rowling donde van los magos más lavados. De hecho, está custodiado por dementores, que es una de las criaturas más horribles del universo Harry Potter.

Con esta referencia, estamos seguros de que Carlos Right es una gran fanático de la saga. Quien sabe, quizá se anime pronto a disfrazarse del niño mago. Tiempo al tiempo.

Junto al adelanto del video lyric, el ex triunfito ha compartido el siguiente texto: “Quién tiene ganas de viernes?”.

Además, este fin de semana, Carlos ha compartido otra de las frases que aparecen en este nuevo single. “Parece que no habrá preliminar”, se puede leer. Tendremos que esperar hasta el viernes para conocer la canción completa. ¿Tendrá más referencias al mundo de Harry Potter?