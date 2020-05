Miguel Bosé demuestra que un hombre con una fregona en la mano puede ser muy sexy

Miguel Bosé tiene un gran sentido del humor, y lo más importante de todo, sabe reírse de sí mismo. Tiene ese porte, esa elegancia y esa educación exquisita que le permiten jugar con todo sin resultar extraño. Y eso es lo que ha hecho con una de sus últimas publicaciones en Instagram en la que él es el absoluto protagonista… bueno, él y su sex appeal.

En la imagen aparece con americana y camisa en la parte de arriba y solamente unos calzoncillos en la parte de abajo. Una imagen de por sí llamativa. Pero lo es más todavía, si lo que él sujeta en sus manos es una fregona.

Imposible no recordar aquel vídeo de I want to break free de Queen con Freddie Mercury pasando la aspiradora, salvando las distancias y no teniendo nada que ver el uno con el otro. El caso es que no es habitual ver a un hombre con los utensilios de amo de casa y siempre sorprende.

“Se creía extinto, pero no. Acabamos de pescar al ‘Recluso Trapeador’, una especie que se creía desaparecida. Ahí vemos a un macho alfa exhibiendo su plumaje de apareamiento y saneando su nido”, escribía el cantante junto a la imagen dejando más constancia aún de la filosofía con la que se toma la vida.

Para él, sin duda, estos meses han sido muy duros por la pérdida de su madre, Lucía Bosé en medio de toda la pandemia. Pero, aun así, es consciente de que la vida sigue y hay que seguir disfrutando de ella y él sabe cómo sacarnos una sonrisa. No ha recibido más que piropos por esta foto.

“Pero que piernotas!!! 💕”.

“Que foto tan perturbadoramente sexy!!”.

“Ese macho alfa, que por cierto esta guapísimo hasta la fecha, lo quiero para mi casa 😍😍😍”.

“Buena pose... pero no te veo que le des tu a la fregona....”.

Mucho halago a sus piernas y muchas dudas con que, realmente, él se dedique a pasar la fregona.