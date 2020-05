La preciosa dedicatoria de Jessie J a su padre

En los últimos tiempos Jessie J ha sufrido una dolorosa ruptura sentimental y el aislamiento de su familia provocada por la pandemia. Tal vez por la mezcla de ambas situaciones, la solista británica ha decidido hacer pública una preciosa dedicatoria para uno de los hombres más importantes de su vida: su padre.

Lo ha hecho a través de su perfil oficial en Instagram con una fotografía de hace varias décadas en la que aparece en el regazo de su padre. A sus seguidores no solo les ha gustado ver a la cantante en su más tierna infancia sino que además se han conmovido y emocionado con sus palabras.

"Thank you for being such an amazing man in my life. For seeing and understanding me when no one else does. (Mostly because we are so alike in good and bad) For being patient with me. For helping me be better and grow. For helping me get my head around my life in-front and behind the camera. For being honest and challenging me" ("Gracias por ser un hombre tan alucinante en mi vida. Por quererme y comprenderme cuando nadie más lo hace. (Principalmente porque somos tan parecidos en lo bueno y en lo malo) Por ser paciente conmigo. Por ayudarme a ser mejor y crecer. Por ayudarme a tener clara mi vida delante y detrás de las cámaras. Por ser honesto y motivador para mi") comienza explicando Jessie J.

"For teaching me. For being funny when I’m sad. For being vulnerable with me too. For FaceTiming me at the crack of dawn in the UK because you know I need to talk before I go to bed in LA. You mean the world to me Dad. I’m so happy you are in my life as my father and my friend. Just an appreciation post. Talk in a few hours when you wake up ❤️" ("Por enseñarme. Por ser divertido cuando estoy triste. Por ser vulnerable junto a mi también. Por hacer Facetime conmigo al amanecer en Reino Unido porque sabes que necesito hablar antes de irme a la cama en Los Ángeles. Tu eres el mundo para mi, papá. Soy tan feliz por que estés en mi vida como mi padre y mi amigo. Es simplemente un post de reconocimiento. Hablamos en unas pocas horas cuando te despiertes") son las emotivas palabras que la solista británica ha dedicado a su padre.

Como mencionamos en líneas anteriores, Jessie J y Channing Tatum decidieron comenzar una bonita historia de amor en octubre de 2018. Desde entonces, han recibido comentarios de todo tipo por parte de la opinión pública. Hemos de recordar que las redes se han convertido en el principal escaparte de su relación, pues han sido varias las ocasiones en que se han enviado apoyo mutuo a través de ellas.

Según señaló Entertainment Tonight, la pareja habría terminado su relación en buenos términos, manteniendo así un lazo de amistad. Aunque visto lo visto, Jessie J sí que demuestra que hay historias de amor que nunca acaban como nos ha demostrado con su padre.