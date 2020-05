Fa una mica més d'un any, concretament al abril de 2019, Les Montses es trobaven enregistrant el seu darrer disc 'Papallones al cap'. Dins aquest àlbum hi trobem la cançó 'Navegants', una cançó que és un cant a la llibertat i els perills que comporta aconseguir-la, amb una lletra que mostra la problemàtica que viu un munt de gent que ha de marxar de casa seva per força major i que s'inspira en el drama que s'està vivint en el Mediterrani.

Amb la intenció d'aportar un granet de sorra a tota aquesta problemàtica, Les Montses estrenen una edició especial d'aquest tema, que es trobarà a totes les plataformes digitals a partir d'aquest divendres, i amb una intenció solidaria, ja que tots els ingressos que generi aquesta cançó aniran íntegrament a l'organització OPEN ARMS.

S'acompanya a més a més d'un clip amb imatges cedides per OPEN ARMS on mostren la feina que realitzen arreu del món, treballant per garantir els drets humans de les persones. Cal esmentar també que OPEN ARMS s'ha implicat a la recerca per tal d'erradicar la Covid'19 de les nostres vides, sumant esforços al projecte liderat per Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet.

A més a més, Les Montses són un dels primers grups confirmats al Cruïlla XXS, festival que es celebrarà a partir del juliol respectant totes les mesures de seguretat i sanitàries en espais emblemàtics de Barcelona. Trobarem a la banda en directe el 10 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona. Serà el primer concert del grup després d'aquesta etapa de confinament.

