El Cruïlla 2021 pren forma

Només han passat 4 dies de l'anunci de la transformació del Cruïlla 2020 en Cruïlla XXS per la crisi generada arran de la COVID-19, i ja s'han presentat els primers noms del cartell. Alguns d'ells repeteixen respecte al que ja s'havia anunciat per aquest any i n'hi ha d'altres que s'hi han afegit.

Els primers noms que s'han oficialitzat i que per tant, els veurem a sobre de l'escenari del Cruïlla 2021 són: Two Door Cinema Club, Kase.O, Residente, Morcheeba, Of Monsters and Men, Sopa de Cabra, León Benavente, Novedades Carminha, Perotá Chingó, Lágrimas de Sangre, Fuel Fandango, Rayden, Djaikovski, Gertrudis, Ebri Knight, Siloé i Meritxell Nedderman

Quan falta més d'un any perquè se celebri aquesta nova edició, i encara no s'ha fet realitat la de format reduït per aquest 2020, el Cruïlla ja es posa a treballar de cara al futur del festival. Un futur al que hi podran assistir tots aquells que tinguin les entrades per aquest any, ja que seran vàlides per l'any vinent. També recorda l'organització del festival en el comunicat emès avui que es posarà en contacte per e-mail a finals de maig amb tots aquells que hagin adquirit una entrada, per oferir totes les opcions disponibles a aquells que no hi puguin anar.

