Este es el material más caro del mundo, y no es el oro ni el diamante

Cuando hablamos de cómo nos imaginamos nuestra vida con unas cuantos millones de euros de sobra en la cuenta, los más inconformistas pueden crear en su cabeza un mundo ideal plagado de aviones privados, una flota de barcos, mansiones en islas paradisíacas y muchos caprichos y joyas de oro o diamantes.

Cuando nos preguntan sobre qué materiales son los que se asocian al poder y la riqueza. En la gran mayoría de los casos, a todos se nos vienen a la cabeza dos: el oro y el diamante, las razones son obvias, pero estamos muy equivocados.

Como bien sabéis los diamantes, están considerados como la piedras preciosas más valiosa del mundo y el mineral más duros del planeta. Este material, que se crea a unos 300 kilómetros de profundidad, es único, no hay dos iguales. Por este motivo, su difícil extracción y su belleza lo han convertido en uno de los elementos más asociados al lujo, aunque no siempre fue así, durante años, gracias a su dureza fue utilizado como una herramienta perfecta para pulir hachas.

El valor del oro también es bastante elevado, tanto por su escasez en la Tierra, como por lo complicado que es conseguirlo. Este material se encuentra en el núcleo de nuestro planeta, y sólo emerge por los movimientos provocados por las placas tectónicas, es decir, cuando hay terremotos.

Como veis, no está nada mal tener estos materiales, pero, sin embargo, no tendrás lo más valioso del planeta. El material con un precio más elevado no es ni el oro ni el diamante: es la antimateria. Parece de película, pero esta sustancia existe y es la más cara del mundo con un precio de 80.000 millones de euros el gramo.

Producir la antimateria, una sustancia que los expertos consideran el petróleo del futuro, se podrá utilizar como combustible y con fines médicos. Sin embargo, el mayor problema de la antimateria es que crear solo unos gramos nos llevaría un año y un desgaste de energía muy superior a lo que podemos imaginarnos.

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.