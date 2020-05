Pilar Rubio recibe críticas por el outfit con el que sale a la calle

Convertirte en una celebridad también te posiciona en el punto de mira de los haters, y eso es algo que Pilar Rubio ha podido comprobar en primera persona. Son múltiples los comentarios negativos que recibe la presentadora, aunque ella ya se encarga de dedicarle la mínima importancia que merecen.

Una de estas olas de críticas la ha recibido en una de sus últimas publicaciones, en concreto, en la que nos muestra el look con el que decide salir a la calle. Asegura que no es el "street style" que le hubiese gustado mostrarnos debido al uso de mascarillas y guantes, pero "es lo que toca".

Y es que precisamente es el uso de los guantes el que se ha convertido en motivo de crítica. Según informa el Ministerio de Sanidad, no es recomendable utilizarlos "en actividades cotidianas", aunque sí para entrar en comercios en los que estemos en contacto con los productos de alimentación.

"Muy guapa pero te recomiendo que no uses los guantes. Te dan una sensación de seguridad falsa, como llevas guantes lo tocas todo sin miedo. Lo mejor es lavarse las manos cada pico", comenta una de las seguidoras de la presentadora. "No uses guantes. Que te vaya bien la consulta", añadió otra.

Pilar Rubio vive la última etapa de su embarazo. Está previsto que su cuarto hijo vea la luz en julio de este año, por lo que la presentadora y su marido, el futbolista Sergio Ramos, están ultimando los preparativos para darle la bienvenida. Aunque de momento está aprovechando la cuarentena para compartir alguna que otra receta y/o consejo con sus seguidores y ponerles al día sobre su estado actual. Eso sí, parece que no hay detalle que se les escape.