Jamie Lynn Spears de ‘Zoey 101’ podría haber sido Bella en ‘Crepúsculo’

Han pasado doce años desde que se estrenó la primera entrega de Crepúsculo. Las películas basadas en los libros de Stephen Meyers sobre el amor adolescente entre un vampiro y una humana se convirtieron en todo un éxito, catapultando a la fama a Robert Pattinson y Kristen Stewart.

Aunque a día de hoy sea imposible para nosotros imaginarnos a otro Edward y a otra Bella, la película podría haber tenido otros protagonistas. De hecho, ¿te imaginas que Bella Swan hubiese sido la mísmisima Jamie Lynn Spears, la hermanísima de Britney Spears y protagonista de Zoey 101? Pues eso podría haber pasado.

Jamie Lynn Spears estuvo hace unos días en el programa de María Menounos de Youtube llamado Better Together hablando sobre algunos aspectos de su carrera. De hecho, la joven habló sobre el posible reboot de la serie Zoey 101. Pero eso no fue de lo único de lo que habló. La actriz compartió con la presentadora que, tras el final de Zoey en Nickelodeon, le llegaron varias ofertas de guiones. Aunque no mencionó el nombre de Crepúsculo, sí que habló de una película de vampiros que se estaba produciendo:

“Justo después de terminar Zoey tuve muchas oportunidades. Había una encima de la mesa que era una película de vampiros que iba a salir. No me ofrecieron el papel, pero me leí el guion e iba a ir a la prueba de la película”

Al parecer, tal y como confiesa la joven, la sinopsis de la película le pareció una locura tanto a ella como a su equipo: “Yo me estaba como ‘no voy a hacer de vampiro en mi primera película’, me parecía estúpido. La gente me va a ver como un vampiro”.

De manera irónica y entre risas, Jamie ha continuado: “Eso demuestra lo mucho que sabía. De ese tipo de cosas solo te queda reírte”.