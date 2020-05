El nuevo novio Ariana Grande hace un inesperado cameo en su nuevo vídeo con Lady Gaga

El lanzamiento de Rain On Me no ha hecho más que incrementar las ganas y el nerviosismo por escuchar Chromatica, el nuevo álbum de Lady Gaga que verá la luz el 29 de mayo. Con un estilo muy cyberpunk y unos ritmos funk y disco, su colaboración con Ariana Grande llegó el día 22 de este mes para levantarnos a todos de la silla.

Pero no es la única ocasión en que las artistas se han unido en la pantalla para ofrecernos contenidos de calidad. El pasado 26 de mayo, Gaga compartió un vídeo en su canal de Youtube en el que tanto ella como su compañera de profesión se convertían en presentadoras del tiempo. Ambas, desde sus hogares y sosteniendo un paraguas, informan sobre la actualidad climatológica mientras una cascada de agua cae sobre ellas.

Lo que muchos de sus seguidores desconocían era que junto a ellas se encontraba alguien sujetando una manguera que provocaba la abundante (y falsa) lluvia. Pero, ¿quieres más sorpresas? Pues aquí la tienes: el chico que sostiene la manguera en casa de Ariana es su nuevo novio Dalton Gomez. ¡Has leído bien!

El joven se deja ver en uno de los planos del vídeo en el que aparece encima de una silla, casi practicando el contorsionismo, y ayudando a su chica a grabar su parte como presentadora del tiempo. Esta imagen fue compartida por la propia Ariana en su cuenta de Instagram hace unas horas, en la que añadió unos emojis que parecen indicar lo enamorados que están.

¡GOALS!



Dalton Gomez ayudando a Ariana Grande para filmar el video reciente con Gaga. pic.twitter.com/e6dFRwfOO4 — Ariana Grande Argentina (@AGrandeAO) May 26, 2020

No es la primera vez que la cantante nos presenta a su nuevo amor a través de una pantalla, pues ya pudimos comprobar su inquebrantable conexión a través del videoclip de Stuck With U, su colaboración con Justin Bieber. Y tú, ¿crees que la cantante y el agente inmobiliario han nacido para estar juntos?

Sea como sea, Ariana vive ahora una de sus etapas profesionales y personales más emocionantes, y de eso no cabe ninguna duda. Ahora solo se preocupa de disfrutar de ello y, por qué no, de compartirlo con todos sus seguidores.