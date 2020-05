Bunbury - Los términos de mi rendición [2020]

Ya son cinco los adelantos que hemos podido ver de Posible, el nuevo y esperado disco de Bunbury, que llegará este viernes. Los términos de mi rendición se trata de una melancólica balada en la que el artista zaragozano habla de él mismo y de la consecuencia de las decisiones que tomamos. "He renunciado a demasiado en los últimos años, realizando un esfuerzo total para un modesto resultado", dicen sus versso.

El videoclip fue grabado en Topanga Canyon, en Los Ángeles, y dirigido por Jose Girl. Arranca con unas frases del escritor, poeta y filósofo Henry David Thoreau.

"Creo que es la canción perfecta para concluir Posible. Nos deja con una mezcla de desencanto, esperanza y unas gotas de indiferencia", plantea el propio Enrique Bunbury para hablar de este nuevo tema. Una gran balada con el que cierra un disco que, como ya ha dicho en alguna ocasión, es muy importante para él. "Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy", decía el artista.

Como tantos otros artistas, se ha visto obligado a posponer la gira de presentación de este disco hasta que, como espera, en 2021 se pueda volver a realizar conciertos como antes. Como expone en un comunicado, Bunbury espera que volvamos a "cantar, abrazarnos, saltar, bailar y gritar, sin que nos fumiguen a la entrada ni nos separen de nuestros compañeros o de nuestros artistas favoritos", concluye.