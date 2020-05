Melanie C lanza 'Blame It On Me', su nuevo vídeo

Desde el confinamiento que todos hemos estado obligados a vivir, Melanie C publicaba Who I Am, el primer adelanto de su nuevo disco en solitario. La ex Spice Girl no se ha quedado de brazos cruzados y, además, ha concedido entrevistas a varios programas de televisión estadounidenses para promocionar el que será su nuevo disco, que verá la luz en otoño.

Ahora vuelve con un nuevo single, Blame It On Me, un tema de pop moderno en el que también introduce melodías disco y propias de la electrónica. En esta canción, reflexiona sobre la toxicidad de una nueva relación en el camino hasta lograr empoderarse y defenderse una misma.

La canción es una perfecta continuación del himno Who I Am, su primer single adelanto, en el que destacaba el poder de la vulnerabilidad, acompañado por un vídeo en el que aparece una Melanie explorando el pasado, el presente y el futuro de la Spice Girl deportista.

Este 2020 ha sido el año elegido por Melanie C para volver en solitario con un nuevo disco pop. Se consolida con este álbum con una voz propia en el discurso moderno sobre la depresión, la positividad, el amor propio y la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI+.