Dani Martín: “La ciudadanía necesita soluciones, no necesita sus cajones de mierda”

Dani Martín no es una persona que suele meterse en diatribas políticas. De hecho, suele mantenerse bastante al margen en estos asuntos, como la gran mayoría de músicos en nuestro país a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos.

Pero hay momentos en los que la política roza lo social y es ahí donde le tocan la fibra sensible y no puede evitar saltar. Visto el lío que tenemos montado en nuestro país con reproches, caceroladas y cruces de palabras con la intención de atacarse los unos a los otros, el cantante no ha podido quedarse callado.

Ha recurrido a las redes sociales para compartir lo que siente ante lo que está sucediendo en un momento vital tan importante para todo el mundo. “Me da tristeza ver a mi país así. Me da tristeza ver hoy a los políticos mirando sus egos. Me da tristeza hoy mi país. La ciudadanía necesita soluciones, no necesita sus cajones de mierda, ni sus luchas políticas”, comenzaba una especie de carta bastante crítica con la actitud de los dirigentes españoles.

“Mi país me da pena cuando veo cómo han sido educados algunos seres humanos. Somos culpables de la falta de educación. Y por lo que más pena me da todo esto, es por todos aquellos que, en sus vidas, en su día a día, utilizan el sentido común, la coherencia, la generosidad, la reflexión… “, continuaba haciendo de este tema una cuestión educacional.

Y que conste que no lo ha llevado al terreno político ni ha personalizado en ningún dirigente: “Me da igual la política, hablo de la vida, de la única que tenemos. Unidad, solo salva la unidad. Olviden el negocio, el ego, las siglas, y hagamos piña para ser el mejor pueblo del mundo, el país más bonito que existe, que se quiere, que se ayuda, que se perdona y avanza”.

Muchos compartirán su pensamiento, otros le tacharán de idealista, pero el pensamiento es libre y él ha compartido el suyo: “¿Utopía? Yo vivo así, aprendo así, me equivoco así, y sigo queriendo vivir en un mundo de aprender, entender y ayudar. Ahora hagan lo que les salga del cerebro, de las tripas, de la cartera o de la generosidad. Sin los demás no somos nada. Nos necesitamos Desde mi corazón, Dani Martín”.