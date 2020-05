Tania Llasera desvela el método con el que ha perdido 10kg durante la cuarentena

Para muchos, el confinamiento ha caído como agua de mayo. El hecho de quedarse en casa ha ralentinzado el frenético estilo de vida que llevábamos y celebrities como Isa P o Tania Llasera han decidido que era un buen momento para cambiar sus hábitos saludables. Seguir una rutina, cambiar la alimentación y hacer ejercicio se ha convertido en uno de sus principales propósitos durante la cuarentena.

La presentadora ha desvelado a través de su perfil de Instagram cómo y por qué ha decidido adelgazar durante este periodo de tiempo. Para empezar, tenía un objetivo fijo: "Estar Bien, equilibrar cuerpo y mente y alinearme con mi Salud". La bilbaína ha admitido que entró en la cuarentena "con kilos de más, venían del verano pasado y con un extra navideño. Siempre me veo bien, pero estaba algo incomoda ya y no me cabía casi nada de mi armario".

"La primera semana me agobié tanto que perdí un par de kilos que me sirvieron de rampa de salida para tomarme en serio el ayuno intermitente (informaros primero)", expresa sobre el método que también utilizan Elsa Pataky o Scarlett Johansson, y con el que llevaba años "informándose y coqueteando".

Llasera aprovechó la oportunidad que otorgaba cocinar ella misma y controlar lo que comía y en qué cantidades -evitando las tentaciones de no haber ni cenas fuera de casa ni fiestas-, que, con fuerza de voluntad, se puso manos a la obra.

En su publicación relata su caso particular: "No me suele gustar desayunar (al menos antes de dejar de fumar), así que aprovecho las horas de sueño y las sumo a mi no desayuno (solo un café o dos) y bebo mucha agua. Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial. Mi ventana de comidas es de 14h-20h más o menos. Y almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños. Me sienta genial tener el cuerpo vacío".

Además del ayuno, la presentadora declara que lleva a cabo una rutina de ejercicio a rajatabla. "Entreno 🏋️‍♂️ 3 días a la semana en ayunas y estoy llena de energía. Muchas veces ya como casi sin hambre, detalla, y expone el resultado tan satisfactorio que ha conseguido 70 días después: "Es impresionante como el cuerpo tira de las reservas disponibles. Ahora puedo decir que me sienta bien: estoy llena de ideas, de energía, me siento ligera y estoy feliz de estar cómoda en mi piel".

Tania, que ha perdido 10 kilos, reconoce que lo que le ha ayudado ha sido la suma de varios factores: "el #ayunointermitente, escuchar #mantras por la noche antes de dormir y hacer #ejercicio". Además, hace hincapié en que no es ni médico ni especialista, que si alguien quiere sumarse a este tipo de dieta debe informarse bien y, sobre todo, responsabilizarse de su salud ("debe ser siempre lo primero, mental y física; por ese orden", añade).