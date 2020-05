Aitana presume de bronceado en sus últimas fotos de Instagram

Aitana es una de las divas españolas del momento. La intérprete de Vas a quedarte ha aprovechado el tiempo de esta cuarentena para lanzar dos temas. El primero fue el pasado mes de abril junto a David Bisbal, Si tú la quieres, y cuyo videoclip tuvo que ser rodado en casa. El segundo fue Enemigos, junto a los méxicanos Reik y cuyo videoclip de estilo anime ha enamorado a todos sus fans.

Pero no todo va a ser trabajar en la vida de Aitana. La joven de 20 años ha estrenado temporada de verano y ya se ha puesto a tomar el sol. La ex triunfita ha sorprendido a sus más de dos millones de seguidores y seguidoras de Instagram con una serie de selfies luciendo un bonito bronceado. ¿Y es que, cuando apenas podemos salir de casa, que mejor manera de aprovechar el tiempo que tomando el suelo?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 28 May, 2020 a las 7:34 PDT

Con los labios pintados de un precioso tono rojo, la joven ha anunciado que estará en una Secret Session que ha organizado la marca de cosméticos Rimmel London el próximo 25 de agosto. Eso sí, será un concierto exclusivo que se hará de forma virtual.

Parece que la belleza de la artista no ha pasado desapercibida por sus seguidores que no han dudado en comentar la publicación. De hecho, algunos de sus amigos como Javier Embrossi o María Pedraza no han dudado en comentar: “Dios, la belleza”, ha escrito el primero; mientras que la segunda le ha puesto “En serio”, junto a un Emoji de corazón.

Además, no es la única foto que ha compartido la joven de lo mucho que está disfrutando el sol de esta primavera. La joven también compartió una sesión de foto delante de una sábana blanca donde aparece más morena que de costumbre. ¡Y eso que las fotos están en blanco y negro!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 27 May, 2020 a las 11:01 PDT

La joven compartió las mismas imágenes en las historias de Instagram junto la palabra “Solecito”. Vamos, que Aitana está aprovechando este confinamiento para ponerse bien morena.