Aitana y Reik apuestan por el sonido de ‘Spoiler’ en ‘Enemigos’

Cuando Jesús, cantante de Reik, nos contó en #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 que tenía algo entre manos con Aitana supimos que se avecinaba algo gordo. Ellos no paran de cosechar éxitos junto a figuras de la talla de J Balvin, Maluma o Ozuna, y ella, como una de las artistas con mayor proyección de nuestro país, sigue ampliando su influencia fueras de nuestras fronteras con su música. Era inevitable que los caminos de Aitana y Reik se cruzaran y ahora lo hacen por fin con Enemigos, una canción que gustará al fandom de ambos.

Compuesta por la propia Aitana junto a Mango, Nabález, Deluchi y Chris Zadle, Enemigos es una canción de corte pop con una marcada influencia de ese sonido latino que está de moda, muy en la línea de otras canciones de la artista catalana como Perdimos la razón o Las Vegas. De hecho, esta colaboración encajaría perfectamente dentro del track list de Spoiler.

Con Enemigos, además, Aitana demuestra que está afianzando su sello, con un sonido melódico que ya es fácilmente indentificable en ella y que de seguir por estos derroteros la terminará de consolidar definitivamente como la Princesa del Pop que España tanto tiempo llevaba demandando.

Pero además de ser fiel a su estilo, uno que entusiasma a sus incondicionales, Aitana ha sabido elegir con quién aliarse en esta nueva aventura, porque la voz de Reik empasta perfectamente con la suya, haciendo de este dueto un hit que reune todos los ingredientes para ser uno de los temas que pegarán fuerte este verano. Es fresco, con mucho ritmo y atrapa desde la primera escucha.

"Enemigos es la historia de una relación entre personas como cualquiera hemos vivido, contextualizados en anime y un concepto de super héroes, que completan la metáfora y significado del mensaje", dice Universal Music Spain sobre la canción.

Me prometí esa noche no volverte a ver, porque sé que no me convienes. Es que tus mentiras nunca las llegue a creer, pero es que no sé lo que tienes…