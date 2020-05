Diez colaboraciones musicales classic que demuestran que unir fuerzas funciona

Cada vez es más común que los artistas colaboren entre ellos. Rosalía es noticia por las múltiples colaboraciones que anuncia y Lady Gaga y Ariana Grande acaban de estrenar un dueto llamado a convertirse en un éxito. Sin embargo, los artistas han unido sus fuerzas desde hace mucho tiempo, y algunos de los más legendarios, incluso de los que ya no están entre nosotros, han usado este recurso para aumentar su popularidad.

1. Freddie Mercury y David Bowie - Under pressure

Para algunos, Under pressure fue una de las piedras angulares del pop rock, presente en Hot Space, el décimo álbum de estudio de Queen. Originalmente, Bowie se había juntado con el grupo para cantar los coros de fondo de la canción Cool Cat, pero la banda y Bowie llegaron a la conclusión de que lo mejor sería componer un tema nuevo. Entonces, después de pasar un tiempo juntos, escribieron esta canción.

2. Mick Jagger y David Bowie - Dancing in the street

Año 1985, un tema clásico de la Motown compuesto por Marvin Gayne y dos iconos en la cima más alta de la fama, Mick Jagger y David Bowie, durante 12 horas en un estudio de grabación. El resultado, un número 1 y un videoclip excepcional. La canción formó parte del movimiento Live Aid cuyo objetivo fue recaudar fondos para África oriental.

3. Barbra Streisand y Donna Summer - No more tears

El tema era un dueto de dos divas de la música estadounidense: Barbra Streisand y Donna Summer. Para ambas éste era el cuarto nº 1 de sus respectivas carreras. El single se incluyó en el disco Wet (1979) de Barbra Streisand.

4. Freddie Mercury y Montserrat Caballé - Barcelona

Freddie Mercury siempre fue un apasionado de la ópera. La colaboración se gestó a distancia: el cantante fue enviando las cintas de los temas casi terminados, con la parte vocal cantada por él en falsete para que ella la interpretara con su voz de soprano. Fue así como Freddie Mercury compuso Barcelona. En el verano de 1987, Freddie y Montserrat cantaron Barcelona ante el público por primera vez en Ibiza.

5. Diana Ross y Lionel Richie - Endless Love

La canción, publicada en 1981, fue compuesta por Lionel Richie, y ambos intérpretes a grabaron para la Motown. Se utilizó para la banda sonora de la película del mismo nombre, y en un principio iba a ser solamente instrumental, pero finalmente se convirtió en una de las canciones más románticas de la historia a dúo entre ambos artistas.

6. Tony Bennet y Lady Gaga - The Lady is a Tramp

Lady Gaga sorprendió a sus seguidores con la publicación de un álbum conjunto con Bennet. Con Cheek to Cheek, la neoyorkina cambió de registro dejando de un lado su pop característico para pasarse directamente al jazz.

7. Rick Astley y Foo Fighters - Never Gonna Give You Up

¿Qué tienen en común Rick Astley y los Foo Fighters? Ambos coincidieron en un festival japonés llamado Summer Sonic, y rápidamente hicieron muy buenas migas. En un momento, Rick Astley apareció en el escenario, y el público quedó desconcertado cuando de un momento a otro se escucharon las primeras líneas de Never Gonna Give You Up, la canción más conocida del cantante.

8. Madonna y Lenny Kravitz - Ray Of Light

Ambos artistas unieron sus fuerzas para actuar en los Video Music Awards 1998 y lograron una gran mezcla de estilos. Pero esta no fue la única ocasión en que ambos artistas estuvieron relacionados, pues en 1990, la Reina del pop interpretó el tema Justify My Love.

9. Maroon 5 y Christina Aguilera - Moves Like Jagger

Fue en 2011 cuando Christina Aguilera unió su talento al del grupo de Adam Levine para lanzar este tema que ya se ha convertido en un clásico. Una canción muy pegadiza inspirada en el inmortal líder de The Rolling Stones.

10. Steven Tyler y Carlos Santana - Just Feel Better

Santana decidió grabar esta canción, y para ello, creó una larga lista de cantantes . Finalmente fue el líder de Aerosmith, Steven Tyler, el que puso voz a este tema, con un videoclip protagonizado por Nikki Reed.