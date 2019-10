Rick Astley: Esta versión de Never gonna give you up te va a volver loco

Este viernes, 25 de octubre, se pondrá a la venta en todo el mundo el nuevo álbum de Rick Astley: The best of me. Se trata de un disco recopilatorio en el que el mítico cantante que triunfó en los 80 celebra su dilatada carrera que comenzó cuando apenas contaba con 21 años.

Este grandes éxitos incluye canciones tan conocidas como Whenever you need somebody, Together forever, Try, Keep singing, Angels on my side, Beautiful life, Cry for help y sobre todo Never gonna give you up, probablemente su tema más conocido de todos los tiempos.

Pero lo que pocos de sus seguidores conocían es que The Best of Me incluía un segundo disco en el que Rick Astley se ha atrevido a reinterpretar las canciones que han marcado su vida, una de ellas Never gonna give you up que queda completamente desnuda y sin artificios con una versión a piano que transforma un hit de los 80 con sabor electrónico en una balada realmente potente.

Han pasado 32 años desde su estreno y el solista demuestra que aún es capaz de sorprender a su público: "Ha sido una experiencia increíble reelaborar Never Gonna Give You Up. Esa canción es parte de mi ADN y significa mucho para mí. Espero que a la gente le guste lo que he hecho con él tanto como a mí".

En The best of me, Rick Astley también incluye canciones inéditas como Every one of Us de la que ya os hablamos el mes pasado: "Every One of Us trata sobre el fuego que hay en todos nosotros. Tengo mucha suerte de sentir ese fuego cada vez que estoy en el escenario, y eso también me ayuda a sentirlo en mi vida cotidiana".

En nuestro país, Rick Astley ha tenido tres números 1 en la lista de LOS40: Never Gonna Give You Up (1987), Together Forever (1988) y Take Me To Your Heart (1989).

Este es el listado de canciones

1. Every One of Us

2. Never Gonna Give You Up

3. Whenever You Need Somebody

4. When I Fall in Love

5. Together Forever

6. It Would Take a Strong Strong Man

7. She Wants To Dance With Me

8. Take Me To Your Heart

9. Hold Me In Your Arms

10. Cry for Help (Single Edit)

11. Sleeping (Edit)

12. Lights Out

13. Keep Singing

14. Angels On My Side

15. Dance

16. This Old House

17. Beautiful Life

18. Try

19. She Makes Me

20. Never Gonna Give You Up (Pianoforte)

21. Together Forever (Reimagined)

22. Whenever You Need Somebody (Reimagined)

23. When I Fall in Love (Reimagined)

24. Beautiful Life (Reimagined)

25. She Wants to Dance with Me (Reimagined)

26. Hold Me in Your Arms (Reimagined)

27. Cry for Help (Reimagined)

28. Keep Singing (Reimagined)

29. Angels on My Side (Reimagined)

30. Try (Reimagined)