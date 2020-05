El bon temps arriba per quedar-se i després d'aquests mesos tan complicats que millor que una bona escapada per relaxar-se i gaudir. Flor d'estiu és la nova cançó del gironí Miquel Abras i per celebrar-ho tenim un concurs que et pot fer guanyar un xec regal. El funcionament és fàcil, hem penjat a l'Instagram d'ELS40 una imatge amb el Miquel Abras i només has de respondre a la pregunta "A quin lloc de Catalunya t'escaparies després del confinament i amb qui?" i si segueixes el nostre perfil a Instagram, podries aconseguir el premi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ELS40 a casa🏡 (@els40) el 30 May, 2020 a las 1:07 PDT

'Escapades autèntiques' és com s'anomena el pack de Fent País que pots aconseguir per viatjar algun indret de Catalunya. De les platges de la Costa Brava passant pel Pedraforca o si ho prefereixes visitant alguna bodega a Valls. De racons amagats n'hi ha molts i aquest xec regal et pot portar a la desconnexió i l'esbarjo que necessites quan acabi el confinament del país.

En Miquel Abras ja està preparant nou material per aquest any. El seu nou single 'Flor d'estiu' es va crear durant els dies de reclusió i distanciament social i neix de les ganes de poder anar a les platges de la Costa Brava, aires d'estiu en tota regla. La cançó canvia amb encert el registre del cantant i des d'avui et pot fer guanyar una escapada.

Consulta les bases legals aquí

Segueix-nos al canal de Telegram d'ELS40