Carolina Durante seleccionan sus 7 canciones para la semana

El Parque de las Balas es el nuevo single de Carolina Durante, grabado antes de la cuarentena, segundo de los temas que formarán parte de su futuro EP, que llega acompañado de un videoclip donde se vuelven de lo más "animados" y donde hacen apología de los buenos momentos junto a los amigos.

En las últimas semanas, el grupo madrileño nos brindó en plena cuarentena La canción que creo que no te mereces, junto a Jota, de Los Planetas, una de sus bandas de referencia (que ha versionado su tema El Himno Titular; desde aquí proponemos que ellos hagan lo mismo con Himno Generacional Nº 83), y han visto cómo su canción Cayetano se volvía viral por la manifestación en Ñuñez de Balboa, cuando se cumplía el primer aniversario de su primer disco, y el término que acuñaron en su tema(zo) llegaba a nombrarse incluso en el Congreso.

Carolina Durante son Diego Ibáñez (vocalista), Juan Pedrayes (batería), Mario del Valle (guitarra) y Martín Vallhonrat, bajista y el encargado de seleccionar en nombre del grupo las siete canciones para esta última semana de mayo.

LAS RECOMENDACIONES DE CAROLINA DURANTE

Martin de Car Seat Headrest. "Una canción ligera, bonita, que da buen rollo y me ha puesto a bailar más de una vez durante estos días. Además, que un grupo tan chulo decida dedicarte personalmente una canción tan chula pues siempre da subidón (claramente esta canción me la han dedicado a mí y no al resto de "Martines" de este mundo).

Complicated Game de XTC. "Éste es uno de esos grupos con los que te preguntas eso de "¿por qué coj**** no les había escuchado antes?". Son más de lo que le podía pedir a un grupo de new wave. Llevo semanas escuchándoles sin parar, en especial esta canción, y son brutales. Complicated Game es una especie de bucle delirante que va creciendo y volviéndose cada vez más salvaje y loco. Genial."

Almost Had to Start a Fight/ In and Out of Patience de Parquet Courts. "Esta canción resume muy bien mi estado mental durante estos casi dos meses de encierro. Una canción perfecta para desfogar toda esa violencia que genera toda esta situación. De la agresividad de la primera parte de la canción te lleva a una segunda parte más festiva, perfecta para partirte la cabeza en tu propio pogo mental con todos tus amigos y amigas imaginarios."

Última Visita al Hospital de Confeti de Odio. "Mi buen amigo Lucas ha sacado uno de los discos nacionales del año y ésta es mi canción favorita del mismo. Una canción que te pone los sentimientos a flor de piel, una historia preciosa y triste genialmente narrada, una música sencilla, cuidada, con buen gusto... y además le quiero mucho así que el combo perfecto para ponerme a llorar."

Vigilantes del Espejo de Triángulo de Amor Bizarro. "Pensaba que no podía amar más a TAB y sacaron este último disco y este tema como tercer single. Sólo quiero salir de fiesta con la gente a la que quiero y cantar Vigilantes del Espejo a pleno pulmón. ¡YO NO ME ARREPIENTO DE NADA!"

Intermitente de El Grajo. "Una buena rumbita ligera de El Grajo. Me gusta mucho cómo escribe Marcos Rojas y este último lanzamiento es una buena demostración del buen gusto que tiene para hacer canciones: bonita, sencilla y divertida, te levanta el espíritu de una palmada. (Esta canción me lleva directamente a escuchar Canción del Grajo, de su anterior disco, por si os apetece escuchar algo más)."

Better Off Alone de Aleix Sin. "¡PORQUE ME APETECE!"

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Mi Pequeña Muerte en Ti, de Chencho Fernández. Nos tiramos a la piscina con el nuevo single de Baladas en plata, que llega con un videoclip en el que nos quedaríamos a vivir. Y más, ahora.

Lo quiero mucho a ese muchacho, de Bestia Bebé. No les importa lo que digan de él, ellos lo van a defender.

Just like kids (Miau), de Hinds. La girl-band que actuó antes que las Destiny´s Child en Coachella ha estrenado el cuarto avance de The Prettiest Curse, que se publica la próxima semana, haciendo uso del sarcasmo para contar las críticas que han recibido durante su carrera (por cierto, una de las más internacionales y totales del momento).

El tesoro, de Él mató a un policía motorizado. En el tema Las canciones de Juanita, de Carolina Durante, no sólo hacen referencia a Juanita y Los Feos. Atentos a esta banda argentina.

Fantasmas, de Mediapunta con Diego Ibáñez. El nuevo proyecto de Francho Pastor, sobrino del mítico Sergio Algora, cuenta con la colaboración de Diego de Carolina Durante y con un videoclip lleno de grandes cameos.

Arroz con cosas, de Camellos. Y me dijo "yo a tu edad, tenía tu edad".

Una persona sospechosa, de Los Punsetes. No eres de fiar si no haces algo mal.