María Pedraza con un cigarro en la mano será una de las imágenes más sensuales que veas hoy

María Pedraza sabe cómo enamorarnos con sus fotografías. Se ha convertido en toda una influencer por ese estilo que desborda por cada poro de su piel. No hay más que echar un vistazo a su muro de Instagram para darse cuenta de que tiene un gusto exquisito y elegante que ha convencido a firmas como Bulgari que la han convertido en su imagen.

Entre las fotos de cuarentena que ha ido publicando hay algunas que han llamado especialmente la atención como las de su homenaje a la danza junto a su chico, Jaime Lorente.

Pero hoy queremos hablar de una especial, una que nos recuerda por qué han querido contar con ella en series como La casa de papel, Élite o Toy Boy. Tiene un talenzo con el que consigue comerse la cámara cada vez que se pone delante de ella.

Conquista interpretando a cualquiera de sus personajes, también con sus campañas de moda y, por supuesto, con sus fotos más personales. Y si nos fijamos en la última sesión que ha compartido, podemos decir, que conquista siendo como es: sexy, con carácter y con un amplio abanico de registros.

La vemos con un cigarro en la mano y poses muy distintas que dejan claro que la sensualidad no tiene que ver con los desnudos. Ella sabe serlo casi sin proponérselo, aunque, aquí, parece que había intención.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Pedraza (@mariapedraza_) el 31 May, 2020 a las 10:58 PDT

Y, por cierto, nos permite verla con nuevo look. Melena más corta, con flequillo y más oscura. Claro que tiene pinta de ser una peluca. Desde luego, no podemos decir que le quede mal sino más bien todo lo contrario. Eso sí, lo que no queda tan claro es el significado del emoji con cabeza de cebra que ha compartido junto a esta colección de imágenes en blanco y negro.