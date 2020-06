Antonia Dell’Atte confirma en Anda Ya que tiene un nuevo crush

Hoy en Anda Ya hemos querido hablar con una mujer que marca tendencia allá donde va, es la inspiración de los grandes diseñadores, siempre consigue revolucionar sus entrevistas y es nuestra italiana favorita. Como no, hablamos de la gran Antonia Dell'Atte.

Como todos sabemos, la polémica modelo y musa de Giorgio Armani, tiene un montón de facetas que nos fascinan, y que aún seguimos descubriendo a día de hoy. Entre ellas, es toda una conquistadora y nos lo demostró gracias a programas como, “Entre Ovejas”. Allí comprobamos que lo mismo seduce a nuestro Dani Moreno ‘El Gallo’ que a un pastor de la alta montaña.

Nada se le resiste, igual la vemos preparar un plato en las cocinas más famosas y televisivas de nuestro país, que lanzarse al mundo de la música con una canción en español, “He comprado un hombre en el mercado”, que se convierte en toda una instagramer durante la cuarentena con mensajes de ánimo, consejos y mucho, pero mucho humor.

Sin duda, y como podéis comprobar, tener al huracán Antonia con nosotros, es toda una alegría y un privilegio, siempre consigue revolucionar el programa y alegrar a todos la mañana. Por eso, y antes de esta noche la podamos ver de nuevo por las cocinas de MasterChef, hemos querido que viva un reencuentro con ‘El Gallo’.

Con este cóctel no podíamos esperar otra cosa que muchas risas, algún que otro piropo y una entrevista de lo más surrealista. Si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido en el programa, y no perderte el test de compatibilidad que le hemos hecho a Dani Moreno ‘El Gallo y a Antonia Dell'Atte, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas ni un segundo de este momentazo radiofónico!

Además, y por si esta visita telefónica fuera poco, nos han adelantado que esta tarde, a las 17:00, los tendremos en un directo de Instagram, en la cuenta de Anda Ya, cocinando una salsa Pesto. Seguro que nos regalará momento de los más graciosos.

