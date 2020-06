Ryan Gosling, el nuevo Hombre Lobo de Hollywood

Tras el éxito de El hombre invisible, con Elisabeth Moss (Mad Men, El cuento de la criada) de protagonista (puedes leer nuestra entrevista con la actriz), Universal Pictures ha decidido seguir recuperando las historias de la serie de Monstruos que la hicieron tan popular entre los años treinta y cuarenta. Es decir: Frankenstein, Drácula, El monstruo del lago, La momia, El hombre lobo y El hombre invisible. Una idea que ya nos adelantó el productor Jason Blum durante la entrevista con Moss.

La siguiente en esta cadena de producciones será El hombre lobo, y todo apunta a que estará protagonizada por Ryan Gosling, quien ya ha firmado con la productora para ser el protagonista.

Eso sí: tenemos rostro principal pero no mente creativa, porque aún no hay un director escogido. Universal ha tanteado a Cory Finley, responsable de La estafa (2019) y Purasangre (2017), dos películas que recibieron muy buenas críticas, pero la decisión está todavía en el aire.

De momento el primer boceto del guion ha sido desarrollado por Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, guionistas de Orange is The New Black, y la película, según Variety, estará contextualizada en el presente, en lo que será una mezcla entre Nightcrawler y una cinta de terror sobrenatural, pero no tenemos más detalles sobre la trama ni su desarrollo.

Recordemos que El hombre lobo es una de los universos de terror más famosos y con más adaptaciones de la historia del cine. Desde 1941, fecha en la que se rodó la primera versión de la historia del licántropo (con dirección de George Wagger y el inquietante Lon Chaney Jr. de protagonista), este animal, mitad lobo mitad humano, ha tenido más de treinta películas o adaptaciones.

Las más famosas, además de la de 1941, son La maldición del hombre lobo (1961) de Terence Fisher y, recientemente, El hombre lobo de Joe Johnston, con Benicio del Toro como protagonista, aunque su influencia se ha podido ver en populares universos como el de Harry Potter.