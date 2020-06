En un primer momento, These are the days of our lives fue escrita por Roger Taylor, inspirada en sus hijos. Sin embargo, la trascendencia que cobró como mensaje tras la muerte de Freddie Mercury poco tiempo después, hizo que su sentido como metáfora se amplificara.

El videoclip de la canción, grabado el 30 de mayo de 1991, fue el último en el que el líder de la banda participó junto a sus compañeros. Un proceso muy difícil, como se puede ver en el documental Days of our Lives lanzado por la BBC. En él, se puede ver a un desmejorado Mercury actuando en blanco y negro, según el resto de la banda para disimilar la palidez evidente del cantante debido a su avanzada enfermedad.

En dicho documental, el guitarrista de la banda, Brian May, da más detalles acerca de la gravedad de su estado físico: "Le costaba mucho estar de pie, y es por eso que tomaba un par de vodkas para darse ánimos". Además, reconoce que tuvieron que cuidar mucho de su aspecto: "Pasaba hora y horas con la gente de maquillaje, arreglándose, para verse bien".

Es uno de los temas más representativos de Innuendo, el decimocuarto álbum de estudio de Queen, y el primero de la banda en la década de los 90, fue grabado en los Metropolis Studios de Londres y en los Mountain Studios de Suiza entre marzo de 1989 y noviembre de 1990. Resultaría ser el último álbum que Freddie completaría, y a pesar de sus graves problemas de salud en este período, es considerado en general como una de las interpretaciones vocales más intensas y emotivas que grabó.

El último videoclip que Freddie Mercury grabó con Queen

Lamentablemente, aunque gran parte del material habría sido perfecto para el espectáculo en directo de Queen, no estaba destinado a ser escuchado en vivo. Aunque nadie lo sabía todavía, la banda había interpretado ya sus últimos conciertos.

Cuatro meses después de la grabación de este videoclip, y de una larga lista de rumores sobre su estado de salud, Freddie Mercury emitió un comunicado confirmando que sufría complicaciones debido a una infección del VIH. Freddie murió a los nueve meses de aparecer Innuendo, en noviembre de 1991.