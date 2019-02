Las carreras en solitario de los miembros de Queen

La sombra de Queen, una de las bandas más importantes de la historia del rock, es alargada, y a pesar de que sus miembros no viven mal bajo ella, en ocasiones es difícil quitársela de encima para evolucionar en la música. Los cuatro miembros de la banda ya intentaron lanzar su propia carrera en solitario antes del fin oficial del grupo, pero sin cumplir las expectativas creadas.

Desde el estreno en cines de Bohemian Rhapsody, Queen nuevamente ha vuelto a la palestra, a ser uno de los grupos que más interés despiertan. Uno de los aspectos más desconocido para los que comienzan a conocerlos es que cada uno, en algún momento, tuvo un proyecto en solitario.

Freddie Mercury

Viajamos a un 1984 en el que el vocalista de Queen, cansado de fracturas y discusiones con los demás miembros del grupo, se refugió en la ciudad alemana de Munich, donde, apoyado por su mánager, Paul Prenter, estaba convencido de que podría triunfar en solitario. Mr. Bad Guy fue el primero de los dos discos que Freddie Mercury sacó en solitario. “Me gusta mucho Queen, pero no quiero terminar siendo parte de un cuarteto. Tengo 37 años y quiero hacer algo diferente, de otra forma me haré demasiado viejo y estaré en una silla de ruedas”, dijo Mercury en una entrevista en esta época.

Living on my own, la canción elegida como single promocional, fue la única del disco que se convirtió en un éxito, dentro de los ritmos electro-dance, sin contar I was born to love you y Made in heaven que fueron incorporadas al disco póstumo Made in Heaven (1995) lanzado por Queen.

Fue el único trabajo puramente solista de Mercury, ya que el segundo disco del acuerdo lo hizo junto a la soprano Montserrat Caballé bajo el nombre Barcelona (1988). La pausa en solitario no significó el quiebre definitivo de Queen. De hecho, se reunieron el mismo año de lanzamiento del disco para participar en el concierto Live Aid, y al año siguiente publicaron el álbum A kind of magic (1986).

Freddie Mercury - 'Living On My Own'

Roger Taylor

El primero en incursionar fuera de Queen fue el batería Roger Taylor, quien en 1981 lanzó el disco Fun in Space, el primero de un total de cinco álbumes de estudio que ha publicado en solitario.

En 1977 empieza su trayectoria, es el más rápido en trabajar solo. Su primer sencillo fue I Wanna Testify, con el que fracasó en su intento por ser un impacto en las listas de éxitos, sin embargo fue el principio de una extensa y discutible trayectoria en solitario. Con su primer álbum de estudio escaló hasta el número 18 de las listas inglesas de éxitos.

John Deacon, Roger Taylor, Brian May, Freddie Mercury formaban Queen. / (Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images)

Su segundo álbum sería Strange Frontier, de 1984, en el que contó con la participación especial de Freddie y de Rick Parfitt, de Status Quo. El sencillo Man On Fire sería su segunda entrada en las listas de sencillos, esta vez logrando sólo el lugar 66. En 1987 Roger decidió que su nuevo disco debía ser grabado en vivo en el estudio, por lo que se embarcó en la búsqueda de músicos para formar una nueva banda: The Cross, con el que grabó los tres álbumes siguientes y realizó giras por Gran Bretaña y Alemania.

Ya en septiembre de 1998, después de proyectos como el álbum póstumo de Queen, sale al mercado su último disco, titulado Electric Fire. Roger realizó una nueva gira promocional por el Reino Unido, incluido el concierto Live At The Cyberbarn, transmitido por internet desde su casa, el que batió el récord para un concierto en directo por internet, superando los 500.000 internautas.

Roger Taylor - 'Man On Fire'

Brian May

Motivado, sin duda, por el éxito del biopic y la actualidad a la que ha vuelto Queen, Brian May, guitarrista y una de las mentes más creativas de la banda, lanzó su primer single como solista en 20 años, titulado New Horizons. Está inspirado en la misión espacial no tripulada de la NASA, New Horizons, destinada a explorar Plutón y sus satélites. También cuenta con algunas vocales de Stephen Hawking, que falleció recientemente.

Brian May se estrenó en solitario en 1983 con Starfleet Project, producción que contó con la colaboración de Eddie Van Halen. Desde ahí, ha intercalado activamente su carrera individual, en la que ha sacado seis discos, con el trabajo en Queen, continuando con giras, recopilatorios y siendo la cara habitual en todos los eventos relacionados con la imagen del grupo.

Es uno de los más activos en cuanto a colaboraciones se refiere. May ha trabajado en canciones con McFly, con la actriz de musicales Kerry Ellis, Lady Gaga o la banda My Chemical Romance.

Brian May - 'New Horizons'

John Deacon

El último en contar con un proyecto musical en solitario fue el más discreto de la banda. John Deacon, el bajista que siempre se mantuvo en un segundo plano, participó en 1986 en Biggles, una película en la que cuenta la historia de un joven que descubre un gemelo que trabaja como piloto durante la Primera Guerra Mundial.

Pese a que no tuvo una gran recepción entre la crítica, la banda sonora tiene temas de Deep Purple, Mötley Crüe, Queen y Jon Anderson. Pero una de las bandas que destaca, es la desconocida The Immortals, que tiene entre sus miembros principales al bajista. Deacon, junto a los demás miembros, contribuyeron con el tema No Turning Back, el cual contó con su propio videoclip promocional, donde aparecen todos los miembros de The Immortals vestidos como pilotos.