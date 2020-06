Camila Cabello cuenta la pesadilla que sufrió por su enfermedad: “Hacía que la vida fuese dolorosa”

A ojos de cualquiera, Camila Cabello puede parecer una mujer que lo tiene todo: éxito, talento y una carrera musical envidiable con varios hits a las espaldas. Pero cuando la artista cubana se baja del escenario y se apagan las cámaras es simplemente una joven de 23 años con sus inseguridades y problemas.

La cantante de Señorita ya ha manifestado en más de una ocasión que ha sufrido ansiedad y que hace ejercicios para intentar superarla. Ahora, la artista ha dado un paso más y ha querido hablar más sobre todo lo que le pasa por la cabeza por culpa de esta enfermedad. En una entrevista para la revista Wall Street Journal, la estrella pop se ha sincerado sobre el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que sufre, contando cómo empezó a manifestarse la enfermedad y cómo ha luchado contra ella:

“No hay fotos sobre esto del año pasado: yo llorando en el coche hablando con mi madre sobre la ansiedad que sufría y cuántos síntomas de TOC estaba experimentando. Mi madre y yo en una habitación de hotel leyendo todo tipo de libros sobre TOC porque necesitaba desesperadamente algo de alivio. Experimenté lo que parecía una ansiedad constante, inquebrantable e implacable que hacía que la vida diaria fuese dolorosamente difícil”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 4 May, 2020 a las 5:16 PDT

Camila ha continuado contando que en un principio no quiso revelar a nadie que padecía TOC porque sentía mucha vergüenza y no quería decepcionar a sus seguidores y seguidoras: “No quería que aquellas personas que pensaban que era fuerte y segura, aquellas que más creían en mí, descubrieran que me sentía débil”.

Por suerte, Camila decidió buscar ayuda de profesionales: “Negar mi sufrimiento y regañarme a mí misma no ayudaba”. La cantante de Havana encontró en la meditación y la terapia una vía de escape:

“Durante mucho tiempo, la ansiedad parecía que me estaba robando mi sentido del humor, mi alegría, mi creatividad y mi confianza. Pero ahora la ansiedad y yo somos buenos amigos. La escucho porque sé que solo está tratando de mantenerme a salvo, pero no le presto demasiada atención. Y estoy segura que no la dejo tomar ninguna decisión”

Además, a pesar de su juventud, Camila tiene muy claro que no hay que ser esclavo de las redes sociales, ya que nos hacen sentirnos imperfectos: “Vivimos en una cultura que persigue la perfección. Las redes sociales pueden hacernos sentir que deberíamos ser tan perfectos como todos aparentan. Lejos de ser un signo de debilidad, tenemos que librar nuestras propias luchas y dar pasos para poder sanarnos”.

Sin lugar a duda, el hecho de que Camila hable sobre la ansiedad que padece la hace más fuerte y poderosa. No es fácil mostrar nuestras debilidades al mundo y ella lo ha hecho. Bravo por Camila.