Marwan recuerda el ataque racista que recibió en el colegio

Estos días el mundo se ha unido en contra del racismo. El asesinato del estadounidense George Floyd ha dado la vuelta a todo el planeta en contra de todas aquellas personas que golpean, matan y discriminan por simple odio racial, y los artistas han querido aportar su granito de arena creando un apagón cultural para todo el día de hoy, martes, 2 de junio. Obama, J Balvin, Adele y decenas de artistas españoles han querido sumarse a la iniciativa llenando sus redes sociales de imágenes en negro.

Marwan ha querido además, aprovechar para abrirse con sus seguidores y contar una triste anécdota que vivió cuando era pequeño. "Con 11 años me llevé una paliza de un profesor de mi colegio. ¿Sabéis por qué? Porque era racista. Yo soy de origen árabe y él era un hijo de puta racista", comenzaba a escribir el artista en un texto en redes sociales, contando lo que tuvo que vivir cuando apenas había terminado la primaria.

"Es el mismo profesor que me impidió jugar en el equipo de balonmano durante toda la temporada por haber colado un balón en la azotea del colegio. Fui el único niño del equipo que fui apartado desde el primer hasta el último partido. Ese es el tipo de persona que es un racista. Si no te unes a la lucha contra la discriminación, formas parte de ella. SI no lo denuncias, si permites que la gente sea perseguida, golpeada, asesinada o castigada por su color de piel o por su origen formas parte de ello. Hoy y siempre, manifiéstate contra el racismo, manifiéstate contra el odio. #blacklivesmatter #stopracism", concluía el poeta.

Así, el cantante ha manifestado su manera de luchar contra las injusticias, uniéndose a las miles y millones de personas que quieren acabar con el racismo.