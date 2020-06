Una estrella de ‘Harry Potter’ se suma al reparto de ‘Avatar 2’

Los fans de Avatar y Harry Potter están de suerte: uno de los rostros más populares de Hogwarts se ha mudado al planeta Pandora. Se trata de David Thewlis, el actor británico que dio vida al profesor y licántropo Remus Lupin desde Harry Potter y el prisionero de Azkabán hasta Las reliquias de la muerte, parte 2.

El actor interpretará a uno de los Na'vi, los seres que habitan Pandora, aunque no se sabe qué relevancia tendrá en la trama ni cómo lucirá su azulado personaje, pues aún hay muy pocos detalles de la trama (lo que sabemos lo puedes leer aquí) y aún menos imágenes oficiales del set de rodaje.

"No tengo ni idea de cómo serán mis escenas porque había 16 tipos en la habitación con videocámaras rodando planos de referencia para Jim [Cameron] con el objetivo de que los viese después", explicó Thewlis.

"Soy un Na'vi, tengo una cosa azul dentro, cosa que no entendí demasiado cuando fui a ver a Jim. Estaba bastante sorprendido cuando me ofrecieron este papel. Me fascina imaginar cómo voy a lucir, porque creo que se parecerá un poco a mí. ¡Es fantástico!".

Avatar 2 se estrenará mundialmente en cines el diciembre de 2021, si el coronavirus no vuelve a parar el rodaje.