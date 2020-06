Vanesa Romero sobre el final de ‘La que se avecina’: “No sabemos si habrá un continuará de otra manera o no”

Vanesa Romero es una de las personas que ha caído enferma con la covid-19 y ha pasado dos meses recuperándose y respetando el confinamiento. Pero ahora, vuelve poco a poco a la normalidad y su vida se ha llenado, de repente, de mucho ajetreo.

Acaba de presentar su primera novela, Música para Sara, ha vuelto al rodaje de La que se avecina y ha estrenado los primeros 8 capítulos de la T12 en Amazon Prime Video. Muchos cambios repentinos que la tienen muy ilusionada.

No ha dudado en contarnos cómo ha sido esa vuelta a la nueva normalidad y más sabiendo que el final de la serie está escrito. A lo largo de los últimos años ha ido dando vida a todo tipo de personajes, pero el de Raquel siempre será especial.

¿Cuál de los personajes a los que has dado vida es el que más te ha llenado?

Realmente todos. Cada uno me ha aportado ciertas cosas. Quizás hubo uno, Entre dos reinos, que fue un poco más extremo, porque era una esquizofrénica para una tv movie. Me metí en otros lugares, en otras historias y fue muy complicado y muy duro. He tenido papeles, en teatro, maravillosos con los que me lo he pasado muy bien. Y luego, en la televisión. Ana de Aquí no hay quien viva, me ayudó a empezar a crecer como actriz, fue al principio de todo cuando yo no tenía ni idea de lo que era ponerme a interpretar, era un poco el instinto y a partir de ahí me puse las pilas y apareció todo lo demás. Y a Raquel (La que se avecina) le debo todo, creo que ha sido el escaparate para que la gente me vea y me puedan ofrecer otro tipo de trabajos.

Se han estrenado en Amazon Prime los 8 primeros capítulos de la T12 de La que se avecina, ¿cómo vives estos cambios de formato en el modo de consumir y estrenar series?

Yo creo que es una manera natural. al final es la manera lógica que tenía que tener la serie. El mundo está cambiando, con las plataformas que hay se multiplica el producto. Lo natural es que La que se avecina estuviera ahí. Al fan le vas a dar la oportunidad de ver los capítulos del tirón si quiere. Llegas a otro tipo de público y te va a ver más gente porque internacionalmente puedes abrir otras puertas.

¿Qué es lo que más te gusta como espectadora de esta serie?

Me gusta el humor que tiene, el hecho de darle la vuelta a las cosas, de reírte, de buscar el lado cómico. Así se vive mejor y le quitas esa importancia y creo por eso enganchan los guiones, porque plasman ciertas realidades llevadas al punto cómico que intenta desdramatizar. La gente es un poco así. Pasa cualquier cosa y siempre hay memes, intentamos darle la vuelta a la historia. Y tiene unos personajes llevados al extremo, pero todos hemos tenido en nuestra vida un Recio, un Amador, una Cuqui… esos personajes tan dibujados hacen que te sientas identificado en un momento dado.

Y como actriz participante, ¿qué es lo que más te gusta?

Para mí es un lujo trabajar en una serie que es un éxito, llevamos 12 temporadas con unas audiencias que a día de hoy es de admirar. Tiene unos seguidores increíbles. Y luego, trabajar con los textos que tenemos. En cada capítulo le dan la vuelta a todo, se superan, es muy divertido el crear.

Ya habéis empezado a rodar después de esta cuarentena, ¿cómo es un rodaje post cuarentena?

Es raro. Llegas allí, desinfectan todo, te toman la temperatura, todo el mundo con mascarilla…no toques esto, quieres abrazar, quieres besar, y no puedes, es raro. Pero una vez que te metes en la dinámica de la grabación se va convirtiendo en algo que tienes que aceptar que es así y que forma parte de esta nueva normalidad. Y van pasando los días y lo vas viendo como algo normal. Todo el mundo con sus geles, sus protecciones…te acabas acostumbrando.

Vuelves sabiendo que hay un final escrito, ¿eso qué sensaciones produce?

Horribles. Yo soy las de ‘no quiero’. En mi cabeza, no. Negación total, no me he querido ni leer el último capítulo. Es lo que hay. Tal y como se entiende La que se avecina se acaba, no sabemos si habrá un continuará de otra manera o no lo habrá. Tal y como conocemos el edificio de Montepinar se acabó. Hoy lo hablábamos en plató, han sido doce temporadas, 11 o 12 años de mi vida y saber que todo donde hoy he estado grabando va a desaparecer dices ‘jolín’.

¿Da vértigo acabar con algo así después de tanto tiempo?

Bueno, me lo tomo pensando que seguro que el futuro trae cosas buenas y positivas. Si tiene que ser una continuidad de la serie, ojalá que sea porque para mí sería…imagínate, el mejor de los regalos, porque es algo con lo que disfruto mucho. Si por las circunstancias, no es, pues bueno, con la ilusión de arrancar otras cosas, otros personajes, con esa ilusión de futuro. Quiero pensar que lo que venga va a ser bueno.