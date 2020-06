Vanesa Romero (La que se avecina): “Yo tenía trauma porque cantaba y todo el mundo decía que lo hacía mal”

Vanesa Romero está teniendo unos días muy ajetreados. Por un lado, acaba de lanzar su primera novela, Música para Sara, una reflexión sobre el crecimiento y evolución de una persona que quiere encontrar su camino para ser feliz. Además, ha vuelto al rodaje de La que se avecina y ha estrenado los primeros ocho capítulos de la decimosegunda temporada en Amazon Prime Video.

Su debut literario bucea por muchos de sus mundos personales: la fotografía, el atletismo o la música. Ella es de la que crea personajes escuchando música y su primera protagonista tiene un talento especial en este sentido.

La novela llega, además, acompañada de una canción que ha compuesto junto a su chico, Albert Eeleen, cantante del grupo de Galapagar, Showpay. Lo que nos ha extrañado es que no sea ella misma la que interprete el tema siendo su protagonista una chica. Por eso, hemos querido indagar un poco.

¿No te planteaste en ningún momento cantarla tú?

Nunca. Alguien me lo dijo y le dije, ‘¿estás loco?’. No porque no tengo voz.

¿Pero ‘no’ porque eres muy exigente contigo? ¿Qué dice tu chico?

Yo tenía trauma porque yo cantaba y todo el mundo decía ‘qué mal cantas’. Cuando yo lo conozco a él me dice ‘Vanesa, no puede ser, eres actriz y tienes que romper esa barrera’. Le miré y le dije, ‘bueno, venga, vamos a probar’. Me dijo ‘entonas, es que entonas’. No sé si me lo dice porque me quiere mucho o por qué, pero sí es verdad que para que yo me quitase toda esa sensación cuando hacen conciertos privados tengo dos temas que me he preparado con él y el grupo y los canto. Es como mi terapia.

Pero entonces es una pena que no hayas cantado tú el tema…

No, porque Sara tiene una voz tan especial en mi cabeza que yo no la podía cagar de esa manera con mi voz. Tengo que encontrar a una cantante como Dios manda y eso me gustaría hacerlo, buscar a alguien que le pusiese voz a Sara.

Sí es verdad que describes a una artista muy especial, ¿tomaste referentes reales?

Sí, tenía varios. De repente oía las voces como Sofía Ellar, ese timbre que tiene. Una voz como muy especial, algo que oigas y que te encante.