De Alicia Keys a Lewis Capaldi: viaje audiovisual por la lista de esta semana

La lista que cerró mayo e inauguró junio tiene, como ya te hemos contado, al escocés Lewis Capaldi en el número uno con esa preciosa balada titulada Before you go. Con él culmina la cuenta atrás, que se inicia, como no puede ser de otro modo, con la canción que ocupa el puesto de farolillo rojo Coca-Cola: Underdog, de Alicia Keys. La neoyorkina lleva 18 semanas con nosotros y precisamente el #18 ha sido su posición más alta. En el vídeo de la parte superior puedes revivir el repaso completo con todos los clips; repaso en el que, a modo de preámbulo, recordamos la canción que esta semana nos ha abandonado: Kiss somebody, de la noruega Julie Bergan. ¡Hale, a disfrutar!