Lewis Capaldi se pone al frente de la lista con ‘Before you go’

El último sábado de mayo ha traído un nuevo líder a la lista de LOS40: se trata del escocés Lewis Capaldi, con su balada Before you go. El single está incluido en la edición ampliada de su primer disco, Divinely uninspired to a hellish extent. Es el segundo número uno en su carrera: el año pasado lo consiguió por dos veces con Someone you loved.

Capaldi ha explicado en más de una ocasión que Before you go es una de sus canciones más personales, y está inspirada en el suicidio de su tío, acaecido cuando Lewis era niño. Es un canto a la vida y a la idea de disfrutar del momento con el que también ha llegado al número uno de los más vendidos en el Reino Unido. El vídeo de la canción supera los 46 millones de reproducciones en YouTube.

Estamos ante un artista que, por su sencillez, podría catalogarse de antiestrella. De hecho, en la última gala de los Grammy fue confundido con un figurante. Mejor le fue en los premios Brit, donde se erigió como uno de los triunfadores al llevase dos estatuillas. En su gira le ha acompañado nada menos que Niall Horan, el ex One Direction, a quien le une una bonita amistad.

Despedimos por tanto mayo y entramos en junio con esta canción llena de vida en lo más alto de la lista. Antes de que llegue el verano y nos inunden las canciones festivas, es aún momento de impregnarnos de sensibilidad. ¡Enhorabuena!