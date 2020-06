Dua Lipa añade el arco iris al negro contra el racismo

Dua Lipa siempre ha mostrado su compromiso con la comunidad LGTBi+ a la que ha mostrado su apoyo incondicional. Ahora que el mundo está revuelto entre pandemia y protestas antirracistas, ella sigue fiel a su lucha y, al negro que predomina estos días, le ha añadido el arco iris de la bandera gay.

“Siempre aquí de pie junto a ti como amigo y aliado. Prometo estar a tu lado en cada paso del camino, especialmente durante este momento desgarrador en el que tenemos que levantarnos, apoyar y mostrar solidaridad con nuestros hermanos y hermanas negros en la comunidad lgbtq + que más nos necesitan en este momento”, explicaba en sus redes.

Ahora que se acerca el Día del Orgullo Gay, que este año se va a celebrar de manera muy diferente, ella ha querido hacer patente su causa. Ser gay ya es un problema en algunos lugares y ser gay y negro, más todavía: “Hablaré por ti lo mejor que pueda y siempre te amaré. Digo esto mucho, pero como sabemos que mañana no se promete, debemos recordar vivir nuestra VERDAD. Más fuerte que nunca. Juntos. 🏳️‍🌈💖 #pridemonth #marshapjohnson #blacklivesmatter”.

En su línea de tomarse en serio las causas por las que luchar, se ha tomado muy en serio lo que está ocurriendo con el racismo: “Mi corazón se rompe por ti y por las injusticias que has sufrido durante tantas generaciones. Lo que has vivido día tras día, el resto del mundo lo ha mantenido o lo ha ignorado deliberadamente o ha caminado dormido. Pero ahora nadie puede decir que no lo sabían. Lamento que al mundo le haya tomado tanto tiempo despertar a tu sufrimiento”.

Las imágenes que estamos viendo últimamente están despertando muchas conciencias y es momento de actuar: “Ha sido doloroso ver a mis amigos lastimados y estoy comprometida a ser parte de la solución por el tiempo que sea necesario. Nunca sabré lo que es ser discriminada por el color de mi piel, pero sé que puedo y haré frente a la injusticia y buscaré la igualdad y lucharé junto a ti. Se necesitará un gran esfuerzo colectivo para crear el mundo que queremos ver”.

La cantante ha mandado un mensaje especialmente a esas personas negras que han tenido, y siguen teniendo que sufrir esta lacra: “Te escucho, te veo, estoy contigo, te amo y te apoyaré hasta que seas escuchado, visto y tratado de la forma en que TODO SER HUMANO debe ser tratado. Me solidarizo contigo, siempre”.