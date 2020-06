Histórico apagón musical y cultural en Estados Unidos

Unión. Ese es el mensaje que la industria musical y cultural estadounidense quiere transmitir. Unión contra el racismo, unión contra la injusticia social y unión, en definitiva, contra la violencia. Mientras Estados Unidos está militarizándose para contener las protestas, la industria musical y cultural vivirá un apagón histórico en señal de duelo por la muerte de George Floyd.

El ya conocido como el 'BlackOut Tuesday' ha comenzado con el propósito de las grandes plataformas de streaming de donar los beneficios obtenidos durante el día a organizaciones que luchan contra el racismo en los Estados Unidos. Cambios en los logotipos, playlists que reivindican la importancia de la comunidad afroamericana y hasta parones y silencios durante 8 minutos y 46 segundos (el tiempo que duró el presunto homicidio de George Floyd según el forense) son algunas de las iniciativas de esa parte de la industria musical.

#TheShowMustBePaused es el hashtag con el que también se ha llamado a esta movilización cultural en apoyo de la comunidad negra. La página web con ese dominio recoge donaciones para las familias de los 3 afroamericanos muertos durante la semana así como a organizaciones que luchan contra el racismo.

Barack Obama y el mensaje por el cambio

Una de las voces que millones de personas esperaban escuchar es la de Barack Obama. El expresidente de Estados Unidos ha lanzado un mensaje por el cambio. Reproducimos parte del mismo que encontraréis íntegramente en Instagram: "Las protestas por todo el país representan de manera genuina y legítima la frustración que durante décadas ha supuesto un sistema fallido de prácticas policiales y del sistema jurídico criminal estadounidense (...). En la historia americana, a menudo solo la respuesta a las protestas y a la desobediencia civil ha provocado que el sistema político preste atención a las comunidades marginadas. Pero estas aspiraciones tienen que ser trasladadas a leyes específicas y prácticas institucionales (...) Debemos asegurarnos que nuestro presidente, el congreso y el departamento de justicia de EE UU y los jueces federales reconozcan el continuo y corrosivo role que el racismo juega en nuestra sociedad y hagan algo con ello. Pero quienes más influyen en reformas policiales y del sistema judicial son los estados y a nivel local. Son las alcaldías y los condados quienen suelen negociar con los sindicatos policiales. Es el fiscal del distrito o del estado el que decide si investigar o no una incorrecta actuación policial (...). Si queremos un cambio real no podemos elegir entre protestar o hacer política. Hay que hacer las dos (...). Así podremos hacer nuestras demandas para reformar la justicia y la policía".

El mensaje de compañías discográficas unidas

Todos los sellos musicales y compañías discográficas (latinas, de rock, grandes majors...) han anunciado su apoyo a esta iniciativa. Este es el mensaje que ha comunicado Warner Music confirmando su adhesión al apagón de este martes: "Hoy WMG se une a la iniciativa. Hoy nos desconectamos del trabajo para escuchar a las voces de aquellas personas cuyas vidas han sido afectadas por el racismo y la injusticia, y para centrarnos en la responsabilidad y la transformación. Hay mucho que hacer, y estaremos planeando cómo nosotros, como compañía, podemos luchar en favor de un cambio real y duradero. Las palabras no son suficiente. Debemos actuar. Esperamos que te unas a nosotros. Responderé a tu correo el miércoles. #TheShowMustBePaused #BlackLivesMatter".

J Balvin y su mensaje Black Lives Matter

Ver esta publicación en Instagram #lasvidasnegrasimportan #blacklivesmatter Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 1 Jun, 2020 a las 8:58 PDT

El reggaetonero colombiano ha publicado en las redes sociales un largo comunicado en el que muestra su apoyo a la comunidad negra de EE UU: "La mayoría de ustedes saben que yo soy una persona que ama celebrar todo lo bueno que ocurre en el mundo y siempre procuro llenar de felicidad, amor y luz la vida de las personas que tengo la suerte y fortuna de acercarme con mi música y mensajes positivos. Si embargo, frente a la situación que enfrenta hoy la comunidad afroamericana en Estados Unios es claro que no son días de celebración. Son días tristes. Hoy en este contexto, una de las mejores cosas que todos podemos hacer es educarnos y conocer más a fondo sobre esta problemática. Es así como junto con mis seres queridos deseo informarme y tener una visión más amplia de una realidad que nos llega a todos. Tras una conversación con las personas más queridas y cercanas entiendo la necesidad de informarnos e instruirnos más sobre el gran significado, la dolorosa historia y origen del movimiento #BlackLivesMatter. Yo les prometo que, de hoy en adelante, como cualquier ser humano, artista, latino y amigo me comprometo a ser más responsable con todo lo que representa este movimiento. Acepto que es mi deber, como líder en la comunidad latina, el educarme frente al sufrimiento de los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos y por ello, debo aprender sobre sus luchas y el racismo sistemático al que se enfrentan día a día desde hace siglos... Y todavía más importante aún es el entender cómo puedo convertirme en un mejor aliado y compañero con el fin de cambiar el sistema a través de mi voz y mis acciones. Invito a toda la comunidad latina para que nos unamos. Somos conscientes de que como minoría nos convertimos en una pequeña parte del dolor que se vive a diario, por eso ayudemos y apoyemos a todos nuestros hermanos y hermanas. Como prueba de mi cormpomiso decidí tomar medidas haciendo una donación a la fundación Colors of Change para apoyar esta lucha por la igualdad de razas".

Lorde y su mensaje sobre el silencio blanco

Mediante un comunicado, la artista neozelandesa Lorde ha roto su silencio en un momento que considera clave para la lucha por la igualdad: "He seguido los sucesos en EE UU desde Nueva Zelanda. También he visto las protestas de paz en Auckland para apoyar el movimiento Black Lives Matter. Una de las cosas que encuentro más frustrante de los medios es dar voz al activismo predominantemente de celebs blancas como yo. Es difícil encontrar un equilibrio entre servir a esos medios y la verdadera acción. Pero se parte de un aliado es saber cuando hablar y cuando escuchar y sé que ahora el silencio blanco es más dañino que cualquier selfie estrafalario de alguien en la protesta. Así que voy a dejarlo claro: esta brutalidad continuada y sistémica de la policía es racista, es enfermiza y no nos sorprende (...). Tenemos una responsabilidad de hacer saber a nuestros seguidores que estamos con ellos cuando llegan los malos momentos, no sólo cuando es sencillo. No solo cuando nos beneficia. Os vemos y estamos aquí (...). A mis seguidores negros y marrones: Lamento mucho que esta sea la realidad, que no hayáis tenido oportunidad para definirla, para dar vuestra energía. Pero estoy en esto con vosotros. Espero que la comunidad negra sepa que todo lo que está haciendo va a liberar esa carga. Y realmente, realmente espero que el sistema va a cambiar para protegeros".

Adele y su mensaje por la libertad y la justicia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adele (@adele) el 1 Jun, 2020 a las 12:49 PDT

La solista británica ha utilizado también sus canales en redes sociales para publicar un mensaje junto a la foto de George Floyd: "El asesinato de George Floyd ha dejado en shock a todo el mundo. Las protestas y las marchas se suceden en todo el planeta de manera simultanea y aumentando a cada momento. Estemos razonablemente cabreados pero enfocados. Sigamos escuchando, sigamos preguntando y sigamos aprendiendo. Es importante que no nos desanimemos, ni nos dejemos piratear o manipular ahoramismo. Esto va de racismo sistemático, esto va sobre abuso policial y sobre injusticia. Y esto no solo sucede en América. El racismo está vivo y sucede en todas partes. Con entusiasmo apoyo y me solidarizo con la lucha por la libertad, la liberación y la justicia #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd".