Alejandro Sanz: “No hay nada más ruin que calificar a otra persona por el color de su piel”

Las injusticias hacen que Alejandro Sanz saque su lado más revelador. El artista lo ha demostrado en varias ocasiones, y con la unión de medio mundo contra el racismo, ha querido mostrar todo su apoyo a través de redes sociales.

El martes, 2 de junio, actores, músicos y la mayoría de personas que suelen estar activas en redes sociales, mostraron su descontento con el racismo a través de sus perfiles silenciándolas durante unas horas bajo el mensaje "Black Lives Matter" (las vidas negras importan). Tras esto, Alejandro Sanz ha querido dar las gracias a todos los que se sumaron a la causa con un mensaje en su IGTV.

"Como vieron ayer hicimos un apagón de redes contra el racismo y la gente respondió muy bien, todo el mundo respondió con decisión. Hubo gente que se calló, y hay quien considera que eso es estar de un lado. Yo también lo considero" , comenzaba a hablar. "Creo que en situaciones como estas, en causas como estas no hay grises, no hay un punto en miedo. Solo se puede ser racista o antirracista, yo soy antirracista y no tolero ningún tipo de racismo".

Así, recordaba lo que ha sucedido en Minneapolis. "No lo consiento, no lo consentiría, no me cabe en la cabeza y lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la vida de un hombre. Es una vergüenza, debería avergonzarnos a todos como especie y a Estados Unidos, en particular, como país en el que se fijan tantísimas comunidades del mundo. Es vergonzoso. Espero que el malnacido que mató a ese señor no pueda dormir más en su vida, que su conciencia no pueda dormir nunca".

"No hay nada más ruin ni más miserable que calificar a otra personas por el color de su piel", así también ha querido agradecer a todos los que piensan como él: "Gracias por ayer hacer ese llamamiento y uniros todos a esta causa que creo que es la causa de todos.", concluía.