La conversación de Sara Carbonero con su hijo será lo más tierno que verás hoy

Sara Carbonero no ha tenido un año fácil, pero ha tenido un buen pilar del que agarrarse y sacar fuerzas, sus hijos. Uno de ellos ha cumplido años y lo ha hecho en esta situación extraña que estamos viviendo con la cuarentena. Y hay que reconocer que no lo lleva nada mal.

“Aunque ya nos hayamos acostumbrado no deja de ser curioso que tu hijo pequeño te pregunte si “cuando termine el coronavirus podrá invitar a los amiguitos del cole a su cumpleaños”. Le respondes que por supuesto que sí, sin saber muy bien cuándo llegará ese día, y fuera de todo pronóstico se queda conforme. Me resulta sorprendente a la vez que alentador comprobar cómo los niños, tan chiquititos han interiorizado y asumido una situación que sigue frustrando a muchos adultos”, reconocía sobre cómo se ha tomado su pequeño este encierro al que está sometido.

Esta es la primera vez que el pequeño ha soplado las velas en casa: “Lucas nunca ha soplado las velas en el mismo sitio: Algarve, Cerdeña, Navalacruz, por este orden, su día siempre nos ha pillado en un sitio diferente y por eso este año le hacía una tremenda ilusión tener una merienda con todos sus amigos cantándole los ‘Parabéns’”.

Pero lo bonito y más tierno que verás hoy es la conversación que han mantenido madre e hijo: “Hoy, al despertarse me ha dicho que ya era muy mayor, porque con dos años no le gustaba el huevo frito ni los champiñones, ahora sí. - ¿Qué más cosas no hacías con dos años y que ahora ya consigues hacer? - le he preguntado. - No hablaba bien mamá, entonces ya pensaba que te quería mucho pero no te lo podía decir”.

Ese amor que siente el pequeño por su madre es mutuo, no hay más que ver las palabras que ha escogido para felicitarle: “Hoy celebramos tu vida. Feliz cumpleaños pequeño, por muchos años más pidiendo cosquillas en la espalda y en las manos para dormirte, enamorándonos con tu risa pillina y auténtica, siendo testigos de tus carreras al sprint con las manos detrás, ‘modo Sonic’. Por muchos años más pensando que puedes cambiar el mundo con un palo de cualquier parque haciendo las veces de varita de Hogwarts. Y, en definitiva, maravillándote ante todas esas cosas pequeñitas que en realidad son las más grandes como tú bien sabes. Por muchos más años aprendiendo de ti”.