Pelayo Díaz emociona con las palabras que le ha dedicado a David Delfín en el tercer aniversario de su muerte

El 3 de junio de 2017 David Delfín decía adiós tras una larga lucha contra una enfermedad a la que no pudo vencer. Dejó su legado y a un gran número de amigos que quedaron consternados por su pérdida. Muchos de ellos se han acordado de él en el tercer aniversario de su muerte.

Una de las personas que siempre le tiene presente y que se acuerda de él bastante a menudo es Pelayo Díaz. Fueron pareja el suficiente tiempo para que le dejara marcado. Se ha propuesto mantener viva la memoria de su ex y lo hace a través de las anécdotas que comparte de los buenos momentos que compartió con él.

En esta fecha tan especial ha recordado un viaje a Londres: “Tres años sin David. Puede que no sea la mejor foto, pero esa sonrisa inigualable me recuerda uno de nuestros viajes favoritos! En 2013 decidimos ir a pasar fin de año en Londres y fuimos a cenar al hotel Claridges, que siempre tiene el árbol de navidad más especial. Nuestra mesa era la única que se oía en todo el restaurante. En España era 1 hora más así que tomamos las uvas ante la mirada atónita de toda aquella gente seria y mega forrada (entre los que no encajábamos) nosotros éramos los más macarras y los más felices también. Cuando nos dimos cuenta faltaba poco más de media hora para pasar al 2014 y todavía teníamos que cruzar todo Londres hasta llegar a Shoreditch House, donde nos hicimos esta foto. Nos tiramos del taxi casi en marcha y llegamos corriendo a la barra justo a tiempo para hacernos con una botella de champán y brindar por seguir siendo así de felices toda la vida”.

Ahora no pueden ser felices juntos pero el estilista asturiano mantiene ese espíritu: “Un poquito menos desde que te fuiste pero sí, lo seguimos siendo. David, Laura ahora es una mamá maravillosa y tanto ella como yo seguimos recordándote cada día, rememorando cada viaje, compartiendo cada anécdota. Definitivamente sigues aquí”.

Han pasado tres años pero el dolor sigue siendo grande. “Es inevitable no sentir una presión enorme en el pecho al saber que ya no estás pero también lo es acabar sonriendo por todas los momentos inolvidables que vivimos juntos. Todos los que conocisteis a David lo sabéis y los que no os lo voy a contar yo: A David le apasionaba viajar. Viajar para inspirarse, para entender, para aprender, para enseñar. A veces viajaba sin moverse del sofá y otras uno no sabía cuándo volvía, pero volvía. Me gusta pensar que está en uno de esos viajes y que cualquier día quedaremos todos para que nos cuente que ha estado haciendo. Te quiero David 🖤 #DAVIDELFINFOREVER”, terminaba su mensaje con el que es imposible no emocionarse.