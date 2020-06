Álex Bueno (‘La isla de las tentaciones’) ha perdido 10 kilos durante la cuarentena

A Álex Bueno ya le conocían mucho por su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa, pero llegar a La isla de las tentaciones, le supuso un empujón de popularidad. Sus más y sus menos con Fiama crearon muchos debates y, finalmente, la pareja rompió una vez que salieron del concurso.

Ahora tiene nueva novia y ha vivido, como el resto, el confinamiento obligado por la pandemia. No le ha hecho falta ir a Supervivientes, como otros viceversos, para perder 10 kilos. Le ha bastado con encerrarse en casa y dejar de ir al gimnasio.

Pero ahora que las restricciones son más flexibles, ha vuelto a los entrenamientos, eso sí, en un local pequeño gestionado por un amigo, en el que se cumplen todos los protocolos de seguridad.

“Ha llegado el momento de la vuelta al gimnasio, estoy motivado, estoy feliz. Aunque no lo sepáis he perdido casi 10 kilos", explicaba en sus stories de Instagram emocionado por haber vuelto al ejercicio. "Es complicado para la gente que nos gusta el fitness, que nos machacamos, es un deporte muy desagradecido y cuando pasa algo como que no puedes seguir la dieta, ni entrenar bien, ni ir al gimnasio, el estrés, no descansas, te vienes abajo muy rápido. Estás bien físicamente pero no como antes", añadía sobre cómo le ha afectado estas últimas semanas la cuarentena y su falta de rutina deportiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Bueno (@alexbueno22) el 1 Jun, 2020 a las 5:46 PDT

Y todo esto lo contaba tras haber estado entrenando o, más bien, dándose una paliza que le ha provocado nauseas, sudores y mal cuerpo. Pero lejos de sentirse mal, aseguraba que en el sufrimiento encuentra la gloria. Aseguraba que se sentía reventado, pero “un paso más cerca de lo que quería conseguir”.

Así que, a este ritmo, seguro que pronto vuelve a recuperar ese peso que, por otro lado, no se percibe tanto como en otras personas. Lo suyo no es grasa sino musculatura.