Els nous aforaments reduïts per gaudir de música en directe a causa de la pandèmia de la Covid-19 està deixant moltes cancel·lacions de festivals, concerts, festes majors, etc. La distància de seguretat entre persones és una de les normes bàsiques per poder controlar el virus i això vol dir que fer concerts amb gran afluència de gent no estaria permès aquest estiu si no es pot garantir la seguretat del públic. Aquest panorama ha provocat que molts festivals com el Primavera Sound o el Sónar ajornessin fins al 2021, i d'altres com el Cruïlla adaptessin el seu programa a un cicle de concerts anomenat Cruïlla XXS per fer concerts a petits espais de la ciutat de Barcelona, i això si el cartell principal quedaria ajornat pel 2021.

La lluita per no deixar morir la música aquest estiu ha fet que moltes bandes busquin la manera de tocar en directe. Els Sense Sal són dels que han trobat una manera original de no cancel·lar l'estiu 2020. La banda ha llençat una proposta a les seves xarxes per tal de poder fer com diuen ells "concerts itinerants pels pobles i ciutats de Catalunya". La seva és una proposta de portar la festa major per diferents indrets on els reclamin.

Com ho farien? El grup pujaria a un escenari mòbil. La plataforma aniria carregada amb l'equipament de so, llums i tot el necessari per fer un concert de festa major. Aquest escenari els aniria portant pels diferents carrers del poble o la ciutat i així evitarien les aglomeracions. De fet, la seva idea és que el públic pugui estar a casa seva, als balcons o finestres i gaudir del concert a domicili. Ara bé, durant l'actuació dels Sense Sal el vehicle estaria aturat per la seguretat de la banda.

Festa Major amb Sense Sal / Imatge cedida per Música Global

La proposta ha estat un èxit i els fans de la banda ja han deixat desenes de comentaris per dir que els volen veure als seus pobles o ciutats. Molts han demanat que visitin poblacions com Sant Feliu de Guíxols, Terrassa, Vilassar de Mar o fins i tot ho demanen citant els seus ajuntaments com una instagramer que ho ha demanat a la Paeria de Lleida.