John Newman anuncia su retirada temporal de la música

John Newman ha anunciado a través de sus redes sociales su retirada temporal de la música. El cantante ha confirmado mediante un comunicado que hará un alto en su carrera despidiéndose de su sello discográfico y su management para reflexionar sobre "lo que es y será su carrera" a partir de ahora.

Hay un antes y un después en la carrera (y en la vida) de John Newman. Ese antes y ese después tuvo lugar en 2016 cuando el solista fue diagnosticado por segunda vez en apenas unos años con un tumor cerebral. De firmar éxitos mundiales junto a Rudimental (Feel the love), Calvin Harris (Blame), con Sigala y Nile Rodgers (Give me your love) o en solitario como Love me again o Cheating, el solista británico volvía a sufrir un complejo proceso médico y una depresión simultáneamente.

Sin embargo la fuerza de voluntad de John Newman y su pasión por la música le condujo a seguir disfrutando y haciéndonos disfrutar con su talento. Durante todo el 2019 disfrutamos de sus creaciones. El pasado 30 de agosto lanzaba nuevo single, Without You, junto a la aclamada cantautora escocesa Nina Nesbitt y poco después publicaba su nuevo trabajo, un EP que llevaba por título A.N.i.M.A.L.

Pero uno de los cantautores más talentosos y populares del Reino Unido ha decidido parar y tomarse un respiro "para hacer la música más maravillos que nunca he hecho y para ser feliz por mí mismo en todos los sentidos".

En su despedida temporal habla de canciones que ha producido para este 2020 pero no pone fecho a su regreso tras el micrófono cuyo último single ha sido el reciente Stand by me. Un regreso que como ya explicó a mediados del pasado año cambiará muchas cosas.

"Quiero hacer la música que me gusta y no la que triunfa. Quiero hacer música que me haga sentir bien y no sólo intentar hacer hits. La gente está tan cansada de las fórmulas que se han hecho durante años que lo que realmente quieren son grandes canciones. He creado mi propio camino y lanzo lo que me hace sentir bien porque aún siento ansiedad en ocasiones".

comunicado de john newman A mis leales amigos, familia y fans. Siento que necesito compartir con todos vosotros mi futuro y mi presente. Me ha resultado muy difícil anunciar esto a mi entorno y a la gente me me rodea ya que entiendo que el mundo mira demasiado rápido a lo negativo y eso es lo contrario de lo que yo pretendo buscar como persona. Hoy marca el final de una increíble y sorprendente era en mi vida pero el cambio es siempre algo positivo y motivador. He decido pausar mi carrera para ser capaz de descubrir mi mejor cara que todavía está ahí sintiendo algo de depresión debido a mi trabajo. Mi vocación siempre existirá, mi persistencia y perseverancia para lograrlo y tener éxito y para reconstruir. Con esto en mente he decidido poner fin de manera amistosa con mis amigos durante tanto tiempo de mi compañía Island Records / Universal Music y también con mi compañía de managemente durante muchos años Closer Artist. Como digo, este es el fin de una era y el comienzo de una nueva nueva para mí, para recuperar mi vocación y mi anhelo para continuar, para hacer la música más maravillosa que nunca he hecho y para ser feliz por mí mismo en todos los sentidos. Quiero agracecer a todos los que han sido parte de este viaje en cada paso desde mi equipo de Island/Universal y a toda la gente alucinante que ha trabajado codo con codo conmigo haciéndolo placentero en Closer Management. Paul, tú siempre serás una figura paterna para mí. Necesito que mis fans ahora me apoyen y me manden su positividad más que nunca para comprender lo fuerte que puedo ser y continuaré luchando por lograr mis suenos en todas las maneras posibles. Se llora al decir adiós a esta era y a la música y a los recuerdos a los que yo digo adiós pero el futuro es la clave y creo que puedo aportar algo mejor. Durante el año ofreceré algunas de las más increíbles colaboraciones que he producido nunca. Por ahora voy a reconsiderar lo que mi carrera musical en solitario es y será. Mucho amor para todos los que estáis ahí desde el comienzo de este viaje y a todos los que estaréis para descubrir mi pasión por un futuro por descubrir.

Buena suerte John y aquí estaremos esperándote.