El comentario de Marta López en Instagram por el que muchos le han dejado de seguir

Marta López ha sido la estrella mediática del confinamiento a raíz del llamado "Merlos Place" tras enterarse de que Luis Merlos le era infiel en directo con una reportera de Telecinco.

El caché de la colaboradora ha subido de golpe, con todos los programas deseando que pisara su plató para hablar de los famosos cuernos.

Algo que le ha aportado dolor en el corazón pero dinero en el bolsillo y, a su vez, una creciente fama que parece que no es tan bonita como creía.

Así lo ha demostrado la ex gran hermana en su cuenta de Instagram en la que ha subido una fotografía y un texto muy claro a su lado:

"Es de bien nacido ser agradecido y yo estoy súper agradecida por cada uno de mis seguidores en las redes sociales", empieza diciendo.

"Como sucede en la vida offline, respeto todas las opiniones, ya sean a favor o en contra. Sin embargo, no tolero los insultos. Me parecen el argumento vacío de los que no tienen razón. Dañinos, gratuitos y cobardes. Y eso no lo quiero en mi vida, tampoco en la online" añadió.

Por lo que concluye lo siguiente: "Así pues, también agradecería a aquellos que no saben opinar sin faltar el respeto que me dejen de seguir. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. A la inmensa mayoría, nuevamente, gracias por estar, y saber estar, aquí conmigo".

Un mensaje que ha hecho que muchos de sus haters le dejen de seguir, aunque siempe quedan algunos...