Antonio Pagudo desvela por qué se fue de ‘La que se avecina’: “No fue por dinero”

Nunca más volveremos a ver a Javier Maroto en Montepinar. Antonio Pagudo, el actor encargado de interpretar a este personaje, abandonó La que se avecina tras su undécima temporada sin un motivo aparente. Sin embargo, el creador de la comedia dejó caer en varias entrevistas que su salida no había sido del todo limpia, aunque nunca llegó a entrar en detalles.

Ahora, Pagudo se prepara para el estreno de Benidorm, la nueva serie de Antena 3 que se verá antes Atresplayer Premium, y en una entrevista para la Cadena SER se ha pronunciado por fin sobre su marcha de La que se avecina.

"No llegamos a un acuerdo", afirma el actor. "No tiene nada que ver con el dinero. En el último momento hubo unos cambios, no llegamos a un acuerdo y por eso no tuve la despedida que a mí me hubiese gustado. Cada uno es dueño de su empresa y ahí yo no me meto".

Además, Antonio Pagudo asegura que su intención no era irse a una serie de la competencia. "Lo juro. El que me conoce sabe que no era mi intención. Soy un hombre de teatro, me gusta sentirme artista y hacer las cosas como las entiendo y vivo guay con esa idea. No lo pretendía, pero ha salido así".

A pesar de todo, el actor confiesa que se sigue sintiendo parte de la serie. "LQSA me acompaña continuamente. Son cinco o seis episodios los que se emiten diariamente en FDF. Lo maravilloso es que ahora vuelvo a ser espectador. Era superfan de Aquí no hay quién viva y cuando empecé a trabajar en La que se avecina perdí esa cosa de descubrir lo que pasaba".