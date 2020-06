Les cançons en català més escoltades del mes de maig

L'associació de productors i editors fonogràfics i videogràfics catalans (APECAT) han publicat les cançons més radiades del mes de maig a les diferents emissores musicals del país, entre elles ELS40. Un rànking que encapçalen els Blaumut amb el seu darrer èxit 'De veritat', seguits de la Suu 'Tant de bo', els Buhos amb el seu darrer llançament 'A prop dels Déus' o la nova versió solidària de l' 'Escriurem' del Miki Núñez. Un degoteig d'artistes on no hi falten Els amics de les arts, Doctor Prats, Cesk Freixas, Gertrudis, Les Montses, Siderland, David Ros, Oques Grasses o Porto Bello. Tots ells èxits en català actuals que escoltes cada dia a ELS40.

Pots revisar les 30 més escoltades del mes de maig aquí:

