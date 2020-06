Txarango publiquen 'A la deriva', la primera cançó que descobrim del seu esperat quart i últim disc 'De vent i ales'. La cançó parla de com el dia a dia que ens arrossega i ens fa anar a la deriva, tot i que la música es converteix en un bon refugi. El grup ha volgut citar en aquest avançament una sèrie de referents de la resistència civil, des de Luther King a Víctor Jara o del Che Guevara a Rosa Parks.

'A la deriva' es presenta acompanyada d'un videoclip que signa en Bernat Almirall, el fotògraf de capçalera del grup. L'enregistrament es va fer durant la gira que la banda del Ripollès va fer per l'Índia el febrer del 2018, al vídeo hi trobem indrets únics, les corredisses amunt i avall, el tràfic boig i sobretot moltes ganes de viure.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Txarango (@txarango) el 4 Jun, 2020 a las 4:27 PDT

La banda ja va anunciar en un petit documental tot el que estava per arribar les pròximes setmanes. Una de les notícies era el comiat final amb el disc 'De vent i ales'. Aquest treball neix de totes les experiències viscudes pel grup en aquest últim any, des de dormir al peu del Mont-Fuji, fer la ruta dels Balcans amb la gent que busca refugi a Europa o caminar amb cura al desert ple de mines dels camps sahrauís. El 19 de Juny arribarà finalment el disc que servirà per acomiadar a una de les bandes més estimades de casa nostra. La publicació es farà en tres formats de disc de tres colors diferents, tot i que ja es pot reservar al web. Això si, la gira final 'El Gran Circ' no arribarà fins al 2021, ja que es va ajornar a causa de la pandèmia global. Ara comença el temps que com diuen ells "cura les ales" i de trobar refugi a la música dels Txarango.