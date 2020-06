Lewis Capaldi repite en el Nº1 de LOS40

Pues sí, va a ser que Before you go, el single más reciente de Lewis Capaldi, está siguiendo los ilustres pasos de Someone you loved, la canción con la que se dio a conocer. Este sábado, Before you go ha resistido el empuje de sus perseguidores en lo más alto de la lista, de modo que sigue una semana más en el número uno; dos semanas (aunque no consecutivas) fue la marca lograda por Someone you loved en 2019.

Canciones con alta carga sentimental, una gran voz y una imagen de antiestrella han situado a este escocés en la primera línea del pop mundial. Justo antes de la pandemia recibió dos premios Brit y fue nominado a los Grammy. Someone you loved se convirtió en el single más vendido en Reino Unido en 2019, donde permaneció siete semanas en el número uno de los más vendidos. Otros artistas le piden canciones, como Rita Ora, con quien ha escrito el tema How to be lonely.

El éxito inapelable de Lewis invita a una reflexión: en un mundo tan superficial a veces como el del pop, también hay sitio para artistas que no son una cara bonita y lo basan todo en su talento. Algo que para los amantes de la música siempre es muy de agradecer. ¡Enhorabuena!