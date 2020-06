María Escarmiento estrena ‘Chulo’, su nueva canción

Loco ni siquiera quiero verte sufrir

ya me vale con que te vayas

loco yo no entiendo que mas hay q decir

corre ve que luego te rayas



Loco ya no pega que he hagas el violento

que tú no eres malo ni lo haces por dinero

ya lo veo q hoy me vienes de estreno

ya lo creo ese facetatt es nuevo??



Chulo

que tú te crees muy chulo

te vas a tomar por culo

con esa peli de chungo

cuando quiera te confundo

que si yo quiero te hundo

que tu vida te la hundo

que estas to echado a perder

que no te quiero ni ver

yo busco a alguien profundo



Bebemos todas juntas y nos vamos para el club

sois parecidos muchos y tú no eres el mejor

hoy pasamos la noche y tú estás de testigo

no me importa si quieres,

no queremos contigo



Yo busco a alguien profundo

yo quiero a alguien profundo

que me lo haga profundo

que sepa hacerlo por turnos

tu no duras ni un segundo

porque tú eres muy chungo

y te crees chulo



A mi no me van los chulos

con esas pelis de chulo

y no me creo que estés intentándolo otra vez

si quieres lo disimulo

tu intenta seguir el bulo

venga que si que eres chungo

a mi no me va a colar

que yo ya soy muy mayor y tú te crees muy chulo