Mayim Bialik (Amy) nunca ha visto un capítulo de ‘The Big Bang Theory’

Los actores tienen razones para no ver sus propias interpretaciones en pantalla. Algunos consideran que les avergonzaría y, otros, que encontrarían fallos en cada palabra que pronuncian. Pues bien, una de ellas es Mayim Bialik, que interpreta a Amy en la exitosa serie The Big Bang Theory.

"Nunca he visto un episodio. No me veo en televisión. Nunca me he sentado y he visto algún capítulo de nuestra serie, nunca. He visto fragmentos en el set de rodaje cuando se los enseñan al público pero no, no me veo a mí misma. Vi escenas del último episodio pero yo estaba en él, ¿sabes?", explica nuestra protagonista en una entrevista con el diario Metro. ¿Extraño o no?

The Big Bang Theory se ha convertido en una de las series más populares y exitosas de la televisión moderna. Pero todo comienzo tiene un final, y también es el caso de esta producción. La serie de CBS llegó a su fin el 16 de mayo de 2019, marcando así todo un hito en la historia de la televisión.

Con 12 temporadas, sus guionistas siempre se las han arreglado para que la trama no caducase ni aburriese a su público fiel. Y así fue. Ahora es extraño aquél que desconozca a Sheldon Cooper y Leonard, entre otros.

Pero si pensabas que Mayim se iba a quedar de brazos cruzados tras el final de esta serie, estabas completamente equivocado/a. Se ha aliado con Jim Parsons (Sheldon Cooper) para producir y protagonizar un nuevo show llamado Call Me Kat. Está prevista para estrenarse en 2021, aunque aún no hay fecha confirmada.